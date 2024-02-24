Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1295
Eu entendi das FAQ que eles estão negociando na corretora/empresa de corretagem múltipla. Embora se houver várias corretoras, então deve haver 6*número de corretoras. Tenho de crescer para me tornar um comerciante com a Goldman e a Morgan. Embora seja mais que tempo, com tais somas. E uma empresa de corretagem não vai digerir um cliente assim... ...essa é outra vantagem para o esquema.
Mas se eles são realmente capazes de ganhar 100% por ano com 43% - isto é mais um exemplo para aqueles que estão estudando MO. Aqueles que dizem erro de 10% - mostre os seus fundos de investimento)))
Pergunto-me... o quanto a estratégia mudou. Em 2017 eram 25 negócios por mês na euR (apenas 4 negócios perdidos de 25) e agora são 3500, mas com valores menores. Aparentemente, a NS foi requalificada de longo prazo para curto prazo.
A propósito, mais uma coisa estranha. Se tivéssemos estratégias diferentes, seria mais lógico não negociar em 6 contas, mas em centenas de contas com diferentes moedas e diferentes modelos/estratégias. Se havia uma estratégia a longo prazo em 2017, porquê deitá-la fora? Devemos usá-lo, inclusive para diversificação de riscos.
Se eu verificar no testador, é quase o mesmo (100% no SELL:)
Bem, é claro que isto é um esquema, pode ser visto até no estilo do site, com um obsessivo "deixe-nos ligar e contar tudo", e a publicidade em vídeo é ilusória, teraflops e 50 camadas de NS)))))))) É surpreendente que até agora o estilo e as abordagens não tenham mudado, é claro que eles sabem melhor, mas IMHO marketing tão barato neste contexto em uma série de se ele funciona bem.
Como fazer chegar a mensagem às massas de que você pode ajudá-las a ganhar dinheiro em investimentos? Exactamente o que eles usam. Website, anunciar no website, e nos formulários do website com "dê-nos o seu número de telefone")PS: E a pergunta enviada por e-mail ainda não foi respondida.
E como você (pergunta para todos) anunciaria sua empresa se você tivesse uma estratégia de MO funcional e lucrativa? Bem, além das impressões da Goldman e Morgan (que provavelmente não deixará menos de $1M na porta).
A publicidade é mesmo necessária? Anunciar com marketing é uma coisa complicada, não sei muito sobre como fazê-lo exatamente, mas posso ver claramente quando não é feito de uma forma feng shui. Por exemplo, vamos ver o que está no site de um dos fundos mais legais do mundo https://www.renfund.com
O IMHO não precisa de publicidade adicional, pessoas / pessoas que dedicaram muitos anos, mesmo décadas, para adquirir as habilidades apropriadas e já devem ser bem conhecidas (em pequenos círculos) para facilmente encontrar investidores para as experiências iniciais de algumas centenas de kilobucks, talvez um par de milhões, que posteriormente se tornam parceiros de um fundo de hedge e os investidores também são normalmente por "boca a boca" quando o fundo funciona corretamente. Mas para esquemas fly-by-night, pirâmides e HYIPs é necessário um marketing agressivo, na verdade é a coisa mais importante lá.
Você acha que no início de sua carreira comercial Jim Simons enfatizou em seus anúncios o número de camadas de rede neural com kiloflops e atraiu investidores através de vendas por telefone?
As start-ups definitivamente precisam de publicidade, caso contrário como serão conhecidas?
Com um site como o Renaissance, o start-up só ficará com seu investimento.
A propósito, o nome "Renascença" é puramente de marketing). Não dando nenhuma associação com MO, mas apenas com a massa e a bela vida (o Renascimento afinal foi alimentado pelo saque de Constantinopla e os remanescentes de Bizâncio. Eles tiraram tudo, desde ouro e jóias, até objetos de arte e cultura e "cérebros" de poço. No palácio de Veneza Doge é construído com colunas de cores diferentes e um material, todos retirados de Constantinopla, provavelmente serrados em vários palácios e templos).
Bizâncio já não existia no início da Renascença, Constantinopla era a capital do Império Otomano, e as Cruzadas tinham terminado 200 anos antes disso.
Não brinques com isso...
Você acha que Jim Simons no início de sua carreira de algotrading enfatizou o número de camadas de rede neural kiloflops em sua publicidade e atraiu investidores através de vendas por telefone?
É o baixista da Kiss - ele ainda está no mercado?!!
Ele costumava, provavelmente agora não, ele gasta o seu dinheiro e fica com um zumbido.
O problema é que as pessoas estão viciadas em sites da moda e comerciais inversamente proporcionais à profundidade da bolsa, e não há necessidade de confundir "start-up" e hedge fund, mantenho a minha opinião, um altgoytor que alcançou resultados por conta própria, não morrerá de fome, e em círculos apertados para encontrar investimento não é um problema, Quanto ao outro lado, se alguém está pedindo "capital" com antecedência, sem infra-estrutura ou sistemas de negociação, mas como "me pague para treinar meu salário", é claro que eles são enviados para o inferno e precisam de publicidade com bons sites e vídeos. Mas é um mundo grande, talvez eu seja demasiado categórico.
Eu sabia, a wikopedia e aquelas telenovelas esclarecedoras de estrangeiros sobre "Cultura" mentiam descaradamente! Não foi nada disso...