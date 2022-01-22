Erro ao Validar no Market
O sistema verifica volume minimo, se tem fundos, e coloca ordens... Qual é o problema? Se alguem já teve esse erro, e corrigiu, por favor, ajude.
Ha diversos testes clique no link relacionado na parte inferior, nao eh so volume minimo e fundos, ele tambem verifica o maximo do ativo, stop level e etc. Eh bem detalhada a pagina.
Ha diversos testes clique no link relacionado na parte inferior, nao eh so volume minimo e fundos, ele tambem verifica o maximo do ativo, stop level e etc. Eh bem detalhada a pagina.
Valeu Ricardo, por tentar ajudar, mas o EA faz os testes. O relatório de erros costuma ser claro, preciso no erro mas dessa vez está dando um erro que ainda não tinha observado.
Postei na esperança de alguém ter passado pelo mesmo erro e ter alguma dica.
Grande abraço.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
O sistema verifica volume minimo, se tem fundos, e coloca ordens... Qual é o problema? Se alguem já teve esse erro, e corrigiu, por favor, ajude.