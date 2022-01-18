retirar indicador do grafico do ea
Rapaz, do jeito que vc falou fica difícil ajudar. Põe o código, vê se o EA está com permissão de operar e testa também com outro indicador.
no caso eu quero retirar o indicador do grafico no testador de estrategias, no grafico mesmo quando coloca o robo a funcionar ele nem aparece.
eu quero retirar o indicador para comercializar o robo e não ser tao facil de copiar a minha estrategia.
Oi, alguém sabe como retirar um indicador do gráfico? Estou tentando pela função chartindicatordelete, penso que os parâmetros estejam corretos, porém dá um erro de número 4014 que significa função de sistema não é permitida para chamar
Por definição do processo de Backtest, o Testador de Estratégias não exibe indicadores chamados de um EA, a menos que você explicitamente os force com ChartIndicatorAdd().
Você está falando de INDICADORES ou de OBJETOS GRÁFICOS?
Sem código, só mãe Dinah...
Tem uma função pra isso: TesterHideIndicators.
E discordo do Flavio, ele por padrão sempre coloca o indicador se não dizer nada. Veja a imagem abaixo extraída da ajuda do mt5.
