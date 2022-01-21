SSD sobrecarregado com testador de estratégias
Bom dia
instale o MT5 no drive do HDD.
Obrigado Rogério! Eu realmente estava rezando por alguma ajuda kkk.
Eu tentei fazer isso copiando e colando a pasta que está em arquivos de programas, mas sem sucesso, já que tudo de mais importante ocorre no diretório users/appdata/roaming.
Como posso proceder? Devo instalar o windows no hdd também? Ou tem algum jeito mais simples?
Peço desculpas se as dúvidas são triviais. Eu realmente não sei.
Durante a instalacao a 3 botoes em baixo, o que tu precisa eh afastado do cancelar/proximo. Dai permite indicar a pasta onde quer que instale. Mas acredito que tambem vai precisar colocar no atalho "/portable" pra ele nao pegar do geral da maquina.
Boa tarde Ricardo e obrigado antes de tudo pela boa disposição em ajudar.
Consegui instalar no hdd no modo portable, aparentemente demora um pouco mais pra iniciar mas tudo bem, já que meu ssd é pequeno e o meu medo real era de atrapalhar funções normais do windows/outros programas comumente usados.
No mais, restou uma dúvida: mais memória RAM é realmente útil e agiliza os processos de otimização/testes?
Obrigado aos três mosqueteiros que comentaram aqui até agora.
Att. Lucas
Eu tenho um desktop com 16GB. pelo que percebo CPUé mais importante.
O seu SDD é pequeno mesmo. Quando o MT5 inicia um backtest, pelo que percebi, posso estar errado, quanto maior é o periodo, maior é a demora - porque eu acho que ele descompacta os arquivos de Ticks em arquivos utilizáveis no backtest. E, os arquivos de ticks são gigantes.
Adicionado a isso, talvez esse monte de TMPs sejam os pacotes que vão ser distribuídos para os Agentes...
É Otimiza';cão que você está rodando ou Backtest Visual?
Seu problema é muito provavelmente disco.
Então, a memória fica esgotada (apenas 8gb) e o disco também quando rodo otimizações. No backtest visual está rodando bem (mas com a memória em ~80% e disco idem), ainda não testei otimizações antes de instalar as novas ram (chegaram hoje hehehehe). Coloquei no HDD e demora mais pra começar, mas eu prefiro deixar o espaço do SSD para o sistema mesmo. Foi excelente o conselho do amigo Rogerio Giannetti Torres .
Pra variar, de cabeça quente e entusiasmado, comprei um ssd de 512gb PCIe M.2 e descobri, dois dias depois, que minha placa mãe provavelmente não é compatível. Fazer o que, né. Vai no HDD mesmo.
Quanto à CPU, é incrível pois dificilmente passa de 30% (mesmo nas otimizações), por isso acho que o fator limitante está na memória ram. O HDD é mais lento mas pelo menos permite a saúde do meu sistema operacional.
Outra dúvida, se é que me permitem senhores, é:
Ao final de cada backtest visual, os arquivos gravados (cerca de 20gb) são excluídos automaticamente (o que achei ótimo).
Mas esse grava/desgrava não faz um pouco de mal para a saúde dessas peças? Nesse caso, qual tem maior vida útil, um SSD ou um HDD?
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Eu estou tendo um problema com o testador de estratégias, estou com 8gb de ram, um sdd de 128gb e um hdd de 500gb
O ssd está sobrecarregando durante o início do teste, o que imagino ser um tipo de swap file (?) não sei o que é isso direito, mas ele estava sobrecarregando muito a ram e de repente o disco foi a 100% e não aliviou nem um segundo. Fui observar o armazenamento e tinham cerca de 20gb de arquivos na pasta tester, entre históricos e arquivos de cada um dos agentes do meu processador (intel xeon e5-2620 v3).
Li alguns tópicos e conclui até agora que, por falta de memória ram, os arquivos estão sendo escritos no ssd. Minha pergunta é: tem como eu colocar esses arquivos para serem escritos no HDD ao invés do SSD? Eu já comprei mais memória ram, mas vai demorar cerca de uma semana para chegar, vou ficar com o total de 32gb.
Se alguém puder ajudar com algum insight, ou me corrigir caso esteja equivocado, ficarei agradecido.
No mais, se minhas conclusões estiverem corretas, alguém tem ideia de como posso escrever no HDD mesmo com o mt5 instalado no SSD?