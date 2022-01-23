SL sendo acionado fora do preço - página 2
Boa noite,
Eu já tive esse mesmo problema no testado de estratégia, o problema foi corrigido ao editar o símbolo.
Na tela do testador de estratégia ao lado do TimeFrame, clique no símbolo do dólar, vai abrir as configurações, em Modo GTC selecione "Válida até ser cancelada"
Na verdade não deveria acontecer isso jamais, a menos que seu Histórico de Ticks reais seja completamente zoado...
Se você estja criando uma estratégia de Scalping, Cada Tick é fictício, o que é ruim para backtest, dependendo do quão curta é a estratégia... Cuidado...
Entendi Flavio,
vou ficar atento a isso
muito obrigado
Boa noite,
Boa noite Davi,
Opa, vou testar com certeza e depois eu digo aqui os resultados
Muito obrigado
Boa noite,
Davi, reparei que essa configuração só tem nos contratos atuais...se for uma série contínua não tem a opção...
Você sempre testa somente um mês?
Boa noite Rogério,
fiz o refresh conforme você falou, mas também sem resultados.
Esse Refresh() e o RefreshRates() são quase a mesma coisa?
Vou tentar novamente em um outro computador...
Não, são totalmente diferentes. Um carrega os dados de configuração do ativo entre eles o TickSize que é usado no calc. do SL/TP o outro carrega os dados do último TICK de negociação.
Você está usando a classe de negociação TRADE então precisa obrigatoriamente usar simbolo.Refresh(), no OnInit() e após simbolo.name(_Symbol).
Antes de qualquer cálculo envolvendo preços ( ASK, BID, LAST) você deve atualizar as cotações com simbolo.RefreshRates() .
Faz isso vai funcionar.