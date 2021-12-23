Por favor, recompilar o seu produto com o novo compilador

Novo comentário
 

Olá Pessoal 

Estou tentando colocar meu robo a venda no MQL5 mas ocorre esse erro ao tentar adicionar o .ex5

Sabem me dizer qual o problema?

erro

 
Jessian Bayard Bergmann Pereira:

Olá Pessoal 

Estou tentando colocar meu robo a venda no MQL5 mas ocorre esse erro ao tentar adicionar o .ex5

Sabem me dizer qual o problema?


Consegui adicionar mas agora o erro é esse! Sabem o que pode ser?

erro1

Arquivos anexados:
ac00250a-9a1a-4acc-9e05-e64e29c6327d.jpg  130 kb
 
Jessian Bayard Bergmann Pereira #:

Consegui adicionar mas agora o erro é esse! Sabem o que pode ser?


Volume inválido.

Não manjo de Forex, mas o Tester interno deles não deve aceitar Volumes de 0.01... elo menos é o que ele está dizendo na mensagem.

 
Flavio Jarabeck #:

Volume inválido.

Não manjo de Forex, mas o Tester interno deles não deve aceitar Volumes de 0.01... elo menos é o que ele está dizendo na mensagem.

Jessian Bayard Bergmann Pereira #:

Consegui adicionar mas agora o erro é esse! Sabem o que pode ser?


Tem um artigo na pagina que diz todas as coisas que eles testam e como isso deve ser protegido no codigo. O seu robo aceitar abrir trade num volume menor que o minimo ou maior que o maximo no ativo eh um erro. Do mesmo modo se o robo tentar abrir ordem com stop menor que o stop level. Outros casos eh abrir ordem quando nao tem dinheiro e etc etc. Checa o artigo que esta tudo explicado!
Novo comentário