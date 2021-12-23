Por favor, recompilar o seu produto com o novo compilador
Jessian Bayard Bergmann Pereira:
Olá Pessoal
Estou tentando colocar meu robo a venda no MQL5 mas ocorre esse erro ao tentar adicionar o .ex5
Sabem me dizer qual o problema?
Consegui adicionar mas agora o erro é esse! Sabem o que pode ser?
Arquivos anexados:
Flavio Jarabeck #:
Não manjo de Forex, mas o Tester interno deles não deve aceitar Volumes de 0.01... elo menos é o que ele está dizendo na mensagem.
Volume inválido.
Jessian Bayard Bergmann Pereira #:Tem um artigo na pagina que diz todas as coisas que eles testam e como isso deve ser protegido no codigo. O seu robo aceitar abrir trade num volume menor que o minimo ou maior que o maximo no ativo eh um erro. Do mesmo modo se o robo tentar abrir ordem com stop menor que o stop level. Outros casos eh abrir ordem quando nao tem dinheiro e etc etc. Checa o artigo que esta tudo explicado!
