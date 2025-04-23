VPS Desativada no servidor XPMT5-DEMO
Boa Tarde, a todos, gostaria de contratar o vps para uma conta demo da xp, mas depois que usei o periodo free e quando o prazo de 24hrs de teste passou o botão vps ficou apagado, impedindo
o acesso, alguem sabe me dizer o que fazer, lembrando na conta de PRD da XP e outras contas de outras corretoras o botão vps fica ativo, somente em contas
Demo da XP que não, já ligue na xp perguntando se estava desativado o serviço vps para esta conta, segundo eles estava tudo normal, já desistai o MT5 e instalei novamente e nada.
vou mandar um print para exemplificar...
como o periodo free terminou voce precisa depositar no marketplace algum valor e dai provavelmente vai conseguir contratar a vps, so um comentario a XP tem inumeros escritores e certamente tu acha um que disponibiliza VPS gratuitamente para voce se procurar.
Ricardo obrigado por responder, já fiz o deposito referente aos meses que pretendo usar o vps, mesmo assim a opção esta desativada, sobre a vps gratuita com a xp, olhei com meu acessor e ele disse que não consegue, vou procurar outro.
voce verificou se nesse terminal, voce esta logado na comunidade? As vezes eh so isso que esta ocorrendo. Se tu clicar naquela pessoa que tem do lado da barra verde, e pedir um usuario e senha eh porque voce nao esta logado.
O tópico abaixo aborda problema semelhante. A orientação foi contatar o serviço de suporte técnico do site. Segue resultado do contato naquele caso:
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bo Ren Guan , 13/09/2022 05:44
Olá, através do Service Desk, soube que a causa raiz do problema é que cancelei minha assinatura várias vezes antes, o que foi julgado pelo sistema como abuso e minha conta foi desativada (o chamado abuso é na verdade um mal-entendido) .
Esse VPS funciona mesmo? aqui diz que reduziria o ping pra 0.94 ms.
alguém sabe se isso é verdade?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa Tarde, a todos, gostaria de contratar o vps para uma conta demo da xp, mas depois que usei o periodo free e quando o prazo de 24hrs de teste passou o botão vps ficou apagado, impedindo
o acesso, alguem sabe me dizer o que fazer, lembrando na conta de PRD da XP e outras contas de outras corretoras o botão vps fica ativo, somente em contas
Demo da XP que não, já ligue na xp perguntando se estava desativado o serviço vps para esta conta, segundo eles estava tudo normal, já desistai o MT5 e instalei novamente e nada.
vou mandar um print para exemplificar...