SETCOLOR()
Bom dia pessoal,
baixei um código no fórum para tentar entender, e tem uma função que utiliza este SETCOLOR() que não encontrei na documentação e está dando o seguinte erro.
unexpected token 'clrNONE' on right side of '::'
e tem algumas cores declaradas de uma forma que desconheço
input color exColorBid = ::clrBlue;
declarando a cor com :: serve para que?
Eu só conheço esse operador como "Resolução de Escopo" para métodos de Classes (https://www.mql5.com/en/docs/basis/operations/other#context_allow).
Não seria um #define maluco criado ou herdado pelo código?
;)
cara pode ser isso mesmo, e ese SETCOLOR vc sabe onde tem falando sobre na documentação? não encontrei
Sequer imagino de onde você tirou esse código... não sei te responder...
é deste código aqui, ao tentar compilar ele já vai dar o erro nestas partes q não consegui entender e nem achar algo a respeito na documentaçãohttps://www.mql5.com/pt/code/16753
Esta num include (arquivo mqh) que ele escreveu e voce deve ter copiado para as pastas....
Você está tentando compilar o programa principal?
Do contrário vai dar erro mesmo, tem uma porrada de dependências lá...
