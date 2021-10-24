SETCOLOR()

Novo comentário
 

Bom dia pessoal,


baixei um código no fórum para tentar entender, e tem uma função que utiliza este SETCOLOR() que não encontrei na documentação e está dando o seguinte erro.

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::'



e tem algumas cores declaradas de uma forma que desconheço

input color exColorBid = ::clrBlue; 

declarando a cor com :: serve para que?


 
Gustavo Barbeiro Alonso:

Bom dia pessoal,


baixei um código no fórum para tentar entender, e tem uma função que utiliza este SETCOLOR() que não encontrei na documentação e está dando o seguinte erro.

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::'



e tem algumas cores declaradas de uma forma que desconheço

input color exColorBid = ::clrBlue; 

declarando a cor com :: serve para que?


Eu só conheço esse operador como "Resolução de Escopo" para métodos de Classes (https://www.mql5.com/en/docs/basis/operations/other#context_allow).

Não seria um #define maluco criado ou herdado pelo código?

;)

Documentation on MQL5: Language Basics / Operations and Expressions / Other Operations
Documentation on MQL5: Language Basics / Operations and Expressions / Other Operations
  • www.mql5.com
Other Operations - Operations and Expressions - Language Basics - MQL5 Reference - Reference on algorithmic/automated trading language for MetaTrader 5
 
Flavio Jarabeck #:

Eu só conheço esse operador como "Resolução de Escopo" para métodos de Classes (https://www.mql5.com/en/docs/basis/operations/other#context_allow).

Não seria um #define maluco criado ou herdado pelo código?

;)

cara pode ser isso mesmo, e ese SETCOLOR vc sabe onde tem falando sobre na documentação? não encontrei

 
Gustavo Barbeiro Alonso #:

cara pode ser isso mesmo, e ese SETCOLOR vc sabe onde tem falando sobre na documentação? não encontrei

Sequer imagino de onde você tirou esse código... não sei te responder...
 
Flavio Jarabeck #:
Sequer imagino de onde você tirou esse código... não sei te responder...

é deste código aqui, ao tentar compilar ele já vai dar o erro nestas partes q não consegui entender e nem achar algo a respeito na documentação

https://www.mql5.com/pt/code/16753
Indicador de ticks ZoomPrice
Indicador de ticks ZoomPrice
  • www.mql5.com
Mostra o gráfico de preço de qualquer nível de zoom.
 
Gustavo Barbeiro Alonso #:

é deste código aqui, ao tentar compilar ele já vai dar o erro nestas partes q não consegui entender e nem achar algo a respeito na documentação

https://www.mql5.com/pt/code/16753

Esta num include (arquivo mqh) que ele escreveu e voce deve ter copiado para as pastas....

 
Gustavo Barbeiro Alonso #:

é deste código aqui, ao tentar compilar ele já vai dar o erro nestas partes q não consegui entender e nem achar algo a respeito na documentação

https://www.mql5.com/pt/code/16753

Você está tentando compilar o programa principal?

Do contrário vai dar erro mesmo, tem uma porrada de dependências lá...



 
Ricardo Rodrigues Lucca #:

Esta num include (arquivo mqh) que ele escreveu e voce deve ter copiado para as pastas....

copiei os arquivos dentro das pastas sim

 
Flavio Jarabeck #:

Você está tentando compilar o programa principal?

Do contrário vai dar erro mesmo, tem uma porrada de dependências lá...



então compilei o arquivo mq5 e ele ja da o erro desse mqh

 
Gustavo Barbeiro Alonso:

Bom dia pessoal,


baixei um código no fórum para tentar entender, e tem uma função que utiliza este SETCOLOR() que não encontrei na documentação e está dando o seguinte erro.

unexpected token 'clrNONE' on right side of '::'



e tem algumas cores declaradas de uma forma que desconheço

input color exColorBid = ::clrBlue; 

declarando a cor com :: serve para que?


Invés de colocar clrNONE, coloque apenas 0.
Novo comentário