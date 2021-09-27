Problemas de BID/ASK em Corretoras Brazucas... - página 2
Então, esse é o detalhe...
O RLP é resolvido na "cozinha" da corretora, NÃO é exposto no T&T, só o resultado final, o mesmo ocorre com o Book de Ofertas. (Até onde eu estudei).
O OnTick() só executa ticks que foram publicados para o "mundo exterior" à corretora... esse é meu ponto...
Talvez eu esteja completamente errado, mas é como eu interpretei tudo sobre isso, e na verade, é como as corretoras Forex com Book seletivo funcionam...
O delay que você ta experimentando é normal da plataforma, ela simplesmente não consegue processar a tempo.
entendi...
Pra minha solução, vou abolir BID/ASK, já que para o mercado brasileiro o LAST funciona pra mim... Só usava esses dados para ser "polite"... Mas pra quem é macaco-velho neste mercado, Não existe o "polite"...
Ainda mais que o RLP, para quem não sabe, só é aplicado para PFs...
Que coincidência, não??
;)
Se você usar uma corretora, ela vai aplicar RLP independente se é PF ou PJ, o RLP é para resolver as ordens entre os clientes dela,Só pra complementar, HFTs operam na casa dos nano segundos, algo impossível para o metatrader, além do delay para processar
ele executa a ordem no preço que você pediu ou melhor.
Vejo muita gente mandando ordem a mercado e reclamando do RLP, o problema é que ordem a mercado não é FOK (Fill or Kill)
com preço especificado, a plataforma na verdade envia a ordem com preço bem pior pra já dizer a slippage permitida.
https://www.mql5.com/en/docs/constants/tradingconstants/orderproperties#enum_order_type_filling
Nos casos anteriores, se você usar ordem FOK não teria o problema de slippage mas teria que preparar seu robo pros casos em que
ela "morre".
as ordens, tem a questão da distância entre seu pc - corretora - b3, caso queira chegar nesse ponto vai ter que contratar a PUMA
https://www.youtube.com/watch?v=BS2ihqKcIxA&t=526s&ab_channel=B3
Metatrader é bom o suficiente, só tem que ter essas limitações em mente.
Discordo.
1o. - Não, não é... Te digo de novo, o delay só ocorre com os preços de BID/ASK, jamais com o LAST... Tenho um robô que monitoro de perto. SEI do que estou falando.
2o. - PJ não tem RLP. Releia a documentação da B3.
3o. - RLP é Front Running em cima de Cliente de Varejo. Só assim elas te dão Corretagem Zero e Plataforma de Graça. A matemática existe, você só precisa fazer as contas certas.
4o. - Jamais falei em HFTs. pra mim, os HTF são meus amigos, entro e saio de trades na hora e no Spread que eu quiser...
Realmente olhei o manual e eu estava errado quanto a PF e PJ, estão limitando para PF agora 🤔.
Quanto ao Bid/Ask/Last, o mesmo problema ocorre com SymbolInfoTick?
Fala Alexandre!
Cara, eu não vou usar mais BID/ASK em meus robôs. Claro que quando eu operar em Forex vou ter que me acostumar com isso, mas aqui no Brasil, B3/BMF, Só o LAST e olhe lá...
De novo, não é problema de processamento do MT5, tenho um servidor que é um demônio, e era só o BID e ASK que estavam atrasadíssimos...
De novo, tem TODO o sentido os BID e ASKs estarem defasados pois são formadores de Preço, MAS, com o RLP, a arquitetura de processamento das corretoras, elas tem que processar milhares de Orders por segundo para formar um novo BID e um novo ASK...
Essa é a minha teoria da Conspiração...
E é por isso que recomendo às pessoas usarem, no mínimo, DMA2 ou 4...
O que mais vejo aqui no Fórum são os incautos serem seduzidos pelos raios da corretora X e C.....
Pelo Amor de Deus...
Esse povo não aprende nunca...
;)
Não adianta computador super potente, no meu i7, o metatrader até a versão beta que tenho instalado só está saturando 1 core quando aparece a enxurrada de ordens, ta tudo
sendo processado no mesmo core.
É por isso que o super dom de outras plataformas é mais rápido nas horas de pico que o MT5. Se fosse só a corretora o problema, a lentidão seria a mesma em todas as plataformas.
Eu tive problema parecido em um sistema para processar um stream de dados, meu algorítimo era muito lento para o volume pacotes que vinham, tive que distribuir o processamento
em vários cores e agregar eles antes de jogar para a interface. To torcendo pro MT5 fazer o mesmo um dia.
Cara,
Pare de ser bizarro...
Estou te dizendo. Os valore de LAST, BID e ASK, que são os BÁSICOS de qualquer mercado, apenas o BID e ASK estão enroscando...
EU continuo com o meu pensamento...
Sou Engenheiro de Software desde moleque... Estou te dizendo, O PROBLEMA NÃO É ESSE...
Acredite no que quiser...
Tenho meus robôs pra me provar o comportamento do mercado...
Viva sua realidade, que eu vivo a minha...
#FUI
É engenheiro desde de muleque e ainda acha que ter "servidor potente" ajuda em alguma coisa pra aplicativos que usam apenas 1 core...
Quis te ajudar mas fazer o que ¯\_(ツ)_/¯
Até
Faz todo o sentido. Se o problema estivesse na corretora, o Super DOM apresentaria atrasos e travamentos no BID e ASK, e pelo visto isso ainda não aconteceu por lá.
A corretora com DMA4 hoje está com muito atraso nas ordens.
Meu Ping está menor que 2ms.
Ordem demorou mais de 5 segundos para ser executada.