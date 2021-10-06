order_send() Python order_send failed, retcode=10016
Olá Pessoal, tudo bem?
Estou testando a integração com Python utilizando Mini de WDO. Porém estou com erro e infelizmente não acho nada na documentação.
Códigos de Retorno do Servidor de Negociação - Códigos de Erros e Avisos - Constantes, Enumeradores e Estruturas - Referência MQL5 - Referência sobre algorítimo/automatização de negociação na linguagem para MetaTrader 5
- www.mql5.com
Códigos de Retorno do Servidor de Negociação - Códigos de Erros e Avisos - Constantes, Enumeradores e Estruturas - Referência MQL5 - Referência sobre algorítimo/automatização de negociação na linguagem para MetaTrader 5
Obrigado pela resposta.
Até achei esse erro, mas não estou consguindo fazer o troubleshooting no Python.
Eu peguei montei o request na mão utilizando o próprio bid e ask e da o mesmo erro.
Montei o request deixando os Stops com 0.0
Alguém sabe uma melhor maneira de debugar?
Obrigado pela resposta.
Obrigado pela resposta.
Até achei esse erro, mas não estou consguindo fazer o troubleshooting no Python.
Eu peguei montei o request na mão utilizando o próprio bid e ask e da o mesmo erro.
Montei o request deixando os Stops com 0.0
Alguém sabe uma melhor maneira de debugar?
Obrigado pela resposta.
Como parece certo o SL/TP, muda o action para trade action deal, voce esta usando ordem a mercado nao tem sentido mandar um pending. Voce poderia tambem trocar a venda por uma venda limitada ja que no pior caso a mesma ficaria pendurada e no melhor seria executada a mercado...
Nao sei como se comportaria na parte de integracao, mas dependendo tu pode colocar uma linha escrita "import pdb; pdb.set_trace()" dai quando o python bate aqui ele te abre uma linha de comando pra debug.
Como parece certo o SL/TP, muda o action para trade action deal, voce esta usando ordem a mercado nao tem sentido mandar um pending. Voce poderia tambem trocar a venda por uma venda limitada ja que no pior caso a mesma ficaria pendurada e no melhor seria executada a mercado...
Nao sei como se comportaria na parte de integracao, mas dependendo tu pode colocar uma linha escrita "import pdb; pdb.set_trace()" dai quando o python bate aqui ele te abre uma linha de comando pra debug.
Obrigado pela resposta, nem cheguei a usar o trace, mas acredito que será útil no Futuro.
Acabei alterando de ORDER_TYPE_SELL para ORDER_TYPE_SELL_LIMIT e funcionou. Até estava escrito na documentação, acho que no dia fiquei "cego" de tanto codar e ler a documentação e não me atentei.
Obrigao, abs.
Tive esse problema com esse mesmo código e o erro que encontrei é que no calculo de limites geravam um numero decimal que não era valido (ex.: 5326.143543647523) e por aceitar apenas xxxx.0 ou xxxx.5
então criei uma função para arredondar e foi sucesso
def myround(x, base=0.5): return base * round(x/base)
Tive esse problema com esse mesmo código e o erro que encontrei é que no calculo de limites geravam um numero decimal que não era valido (ex.: 5326.143543647523) e por aceitar apenas xxxx.0 ou xxxx.5
então criei uma função para arredondar e foi sucesso
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Olá Pessoal, tudo bem?
Estou testando a integração com Python utilizando Mini de WDO. Porém estou com erro e infelizmente não acho nada na documentação.