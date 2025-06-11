Cursor em cruz como padrão

Pessoal, alguém sabe se tem como deixar o cursor em cruz como o padrão no MT5? Eu queria ter ele na tela direto ao invés de ter que clicar nele pra usar
BrunoAzevedoPacheco:
Pessoal, alguém sabe se tem como deixar o cursor em cruz como o padrão no MT5? Eu queria ter ele na tela direto ao invés de ter que clicar nele pra usar

Bom dia!


Acho que só através de código. Exemplo:

The library and iCanvas class simplify writing programs using Canvas.
 
como trocar a cor do cursor em cruz ????
 
Nithra #como trocar a cor do cursor em cruz ????

Pressione F8 com o gráfico selecionado e altere a cor da opção "Primeiro plano", como mostra a imagem:


