Cursor em cruz como padrão
Pessoal, alguém sabe se tem como deixar o cursor em cruz como o padrão no MT5? Eu queria ter ele na tela direto ao invés de ter que clicar nele pra usar
Arquivos anexados:
photo1626783690.jpeg 157 kb
BrunoAzevedoPacheco:
Bom dia!
Acho que só através de código. Exemplo:Free download of the 'Easy Canvas' library by 'Nikolay7ko' for MetaTrader 5 in the MQL5 Code Base, 2018.10.25
como trocar a cor do cursor em cruz ????
