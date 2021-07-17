Como plotar (via código) objeto gráfico na janela separada do indicador?
Boa tarde,
Criei um indicador super básico, só pra me mostrar a amplitude das velas através de um histograma. Não procurei um pronto, com certeza deve existir um desses na base de código, mas resolvi fazer o meu próprio, pra me desafiar na aprendizagem, pois não sou programador, mas levo o estudo a sério. Chega de enrolação, enfim, não estou conseguindo plotar um linha horizontal na janela do indicador, ou seja, em cima do histograma e não da janela principal. Alguém pode me dar uma luz? Grato
No caso, eu gostaria que existisse essa linha pontilhada como mostrado acima, inserida no próprio código.
Segue meu código:
Boa tarde!
A linha pontilhada a que você se refere é apenas uma linha de nível, não precisa codificar, você pode adicioná-la a partir das propriedades do indicador:
Boa tarde, Vinicius. Obg pela atenção.
Mas teria como estabelecer essa linha de nível pelo código, pra ela aparecer na aba 'Inputs' ?
Entendi . . . Eu sou horrível com indicadores (ainda muito mais que com EAs 😃), mas acho que adicionando outro buffer você resolve fácil:
//---especificar quantidade de buffers e e de plotagens #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 //--- plotar Histograma #property indicator_label1 "Amplitude" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 clrGreen #property indicator_width1 5 #property indicator_style1 STYLE_SOLID //--- plotar Média Móvel #property indicator_label2 "MA_Amplitude" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrDeepPink #property indicator_width2 3 #property indicator_style2 STYLE_SOLID //--- plotar Nível #property indicator_label3 "Nível" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrDodgerBlue #property indicator_width3 2 #property indicator_style3 STYLE_DASH . . . //--- buffers do indicador double HSTGR_Buffer[]; double MA_Buffer[]; double nivel_Buffer[]; . . . //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,HSTGR_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,MA_Buffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,nivel_Buffer,INDICATOR_DATA); . . . if(prev_calculated==0)//calcula o indicador (menos a derradeira barra) apenas na primeira passagem. { for(int i=0; i<rates_total; i++) { HSTGR_Buffer[i]=high[i]-low[i];//amplitude de 1 vela nivel_Buffer[i]=nivelValue; } } else { HSTGR_Buffer[rates_total-1]=high[rates_total-1]-low[rates_total-1];//calcula o restante do indicador para cada nova barra. nivel_Buffer[rates_total-1]=nivelValue; }
Show de bola!! E eu indo por um caminho nada a ver, usando biblioteca e classe. Grande aprendizado. Muito obrigado Vinicius!
Bons negócios!! 👍
Procure por:
IndicatorSetDouble( INDICATOR_LEVELVALUE,....)
Use isso no OnInit() e JAMAIS no OnCalculate()...
;)
🤦♂️😂
Realmente, Flávio, sua solução é bem mais prática / adequada . . .
Valeu!!
Ok, obrigado! 👍
No caso, Daniel, bastaria apenas colocar o seguinte em OnInit(), ao invés das alterações que lhe sugeri antes:
//--- define níveis IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELS, 1); IndicatorSetDouble(INDICATOR_LEVELVALUE, nivelValue);
