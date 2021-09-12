Erro em PositionClose() WIN$
Estou tentando encerrar as posições após certo horário no ativo WIN$ pela corretora Genial com modelação de Cada Tick(com OHLC e Tick real ocorre o mesmo erro). Porém, PositionClose() retorna 0 e trade.ResultRetCode() retorna status de done(10009) e GetLastError() retorna 4753.
Alguma sugestão do que acontece ?
Boa noite!
Eu não utilizo bibliotecas (falha minha), mas esse currentPrice definido como ulong está correto? Não seria double não?
Boa noite !
Na verdade não, essa função recebe ulong mesmo !
Na verdade você está errado.
Desculpe...mas em que estou errado ?
Pela imagem acima, a função PositionClose possui 2 versões: numa, você informa symbol e deviation (ou apenas symbol); noutra, informa ticket e deviation (ou apenas ticket). O erro está em informar o preço como parâmetro. 👍
Eu entendo que existem duas funções mas o segundo parâmetro é opcional. Entendi que tem que passar o ticket, mas quando passo ele recebe invalid price por que tenta efetuar operações em preços que o WIN não permite, por isso eu estava passando o preço pois vi em algum lugar do forum dessa forma. Você sabe como resolver isso com ticket ? ahh,e em ambas funções acontece o mesmo...invalid price.
no meu metatrader não esta escrito que é opcional...esta escrito para preencher ulong_max, é o desvio
Sim esse parâmetro é opcional ser fornecido, porem se não preenchido será usado o valor default que é ulong_max, ou seja qualquer deviation.
Esse erro provavelmente é por conta de outra coisa, use o depurador para entender o que ocorre nas chamadas, isso pode se meio obvio, mas depure todo o caminho ate mesmo quando entrar nas classes standart.
Outro erro é que você não valida o numero magico, então pode ocorrer de fechar posição que não seja do EA.
A função abaixo funciona perfeitamente.
bool CloseAtMarket(void) { bool res=false; CTrade *trade=new CTrade(); for(int i = PositionsTotal()-1; i>=0; i--) { if(PositionGetSymbol(i) == ::Symbol() && PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) == InpMagicEA) { if(!trade.PositionClose(PositionGetInteger(POSITION_TICKET))) { Print("Falha. ResultRetcode: ", trade.ResultRetcode(), ", RetcodeDescription: ", trade.ResultRetcodeDescription()); } else res=true; } } if(trade!=NULL) { delete trade; trade=NULL; } return res; }
