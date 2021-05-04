Como colocar setas no Value Charts
olá estou com uma duvida, alterei o codigo fonte do value charts para o nivel de meu gosto para automatizar, mas gostaria de colocar setas todas as vezes que ele passasse o nivel que quero,, mas não consigo colocar esse codigo sempre dá erro, alguma solução? ou um codigo base para isso?
qual o erro? mostre o codigo...não temos como adivinhar
Guilherme Felix:
. . .
. . .
Esse código foi descompilado, né?
No CodeBase você encontra:
- Essa versão pra MT4 (também sem setas)
- Essa versão pra MT5 (com setas)
Se fizer questão da versão MT4 com setas, você tem também a opção de encomendar no Freelance.
