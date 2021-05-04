Como colocar setas no Value Charts

olá estou com uma duvida, alterei o codigo fonte do value charts para o nivel de meu gosto para automatizar, mas gostaria de colocar setas todas as vezes que ele passasse o nivel que quero,, mas não consigo colocar esse codigo sempre dá erro, alguma solução? ou um codigo base para isso?
 
qual o erro? mostre o codigo...não temos como adivinhar
 
 
 
Guilherme Felix:
Esse código foi descompilado, né?


No CodeBase você encontra:

- Essa versão pra MT4 (também sem setas)

- Essa versão pra MT5 (com setas)


Se fizer questão da versão MT4 com setas, você tem também a opção de encomendar no Freelance.

