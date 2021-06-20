Meu 1º EA, problemas horário, estratégia - página 3
Obrigado pela explicação, tenho noção de tudo o que falou, embora seja um iniciante com pouquissimo conhecimento na linguagem, já sou experiente no mercado, e sei que é normal acontecer algumas vezes ainda mais com lotes maiores, porém como estou em fase de testes, está com lote mínimo, o que reduzia o problema de liquidez, e ainda, o preço foi direto no alvo, quase não passou calor, fiz as alterações que @Vinicius de Oliveira gentilmente forneceu, e ainda sim aconteceu novamente hoje, o que queria saber, é se existe alguma maneira de zerar essa derrapagem, o EA só vender no preço estabelecido ou além já no loss essa derrapagem poderia existir, visto o perigo de a ordem não ser executada e o mercado ir contra mim.
Boa noite,
O SL/TP que fica ligado a posição é um gatilho que dispara uma ordem a mercado. Para ter um stop gain com lucro desejado em ticks, você precisa emitir a saída com uma ordem a preço limite... exemplo: para um BUY deve ter uma SELL LIMIT na distância correta do preço de entrada. Infelizmente o stop loss tem que ser a mercado e a derrapagem é inevitável e as vezes machuca...
Romeu, peço desconsiderar essa minha última sugestão, se a sua corretora utilizar o modo de execução de mercado. Recebi o feedback (muito válido) de que o campo deviation não é considerado nesse caso:
... Para os dois casos abaixo (execução a pedido e execução instantânea) a sugestão pode ser válida:
Entendi, 2 dos 3 gains que tive na conta real foram executados com 2 ticks a menos que o definido no input, e o gain que tive hoje 1 tick a mais 😄, considerando que é uma estratégia de scalp, o que foi lucrativo nos backtestes poderia não ter sido em conta real, na sua opinião os gains se aproximariam mais do input utilizando vps? Visto que todo o processo que vc mencionou de o preço atingir o gatilho, o ea disparar uma ordem a mercado, etc... aconteceria de maneira mais instantânea e não dependente da minha internet e processamento da minha máquina, e quem sabe hipoteticamente reduzindo esses 2 ticks de distância dos inputs para quem sabe em média 1 tick de distância?
Romeu,
ajuda, mas não resolve, veja só: Vai haver um ganho na abertura de posições, mas como os gatilhos de stops SL/TP da posição são controlados pelo servidor MT5, então para o SL/TP não haverá ganho nenhum , o VPS / VM só vai melhorar o fluxo de dados entre o seu terminal MT5 e o servidor MT5... o que acontece do servidor MT5 até a B3 é o X da questão sobre o tempo de execução de uma ordem
Resumindo: O trade ideal de 1(um) contrato é aquele que abre a posição no preço desejado e encerra com o gain desejado. Na B3 operando índice e dólar isso só vai ocorrer na sorte e nos momentos de baixa volatilidade...
Eu uso VM pela infraestrutura, um data center tem energia e internet ininterruptas.
Você sabe dizer como descubro se minha corretora utiliza ou não o modo de execução a mercado? No caso de ela usar ela desconsidera o campo de derrapagem e usa uma selagem padrão?
Você descobre rapidinho clicando no botão Nova Ordem:
Aí a ordem é preenchida conforme explicou o grande @Rogerio Giannetti Torres, que entende muito desse tal de mercado financeiro e se expressa muito bem:
"Em conta real as ordens sofrem derrapagem, isto é: A execução da ordem, mais frequentemente chamada de preenchimento da ordem, é feito conforme as quantidades ofertadas em cada preço, então final do execução você tem o preço médio de execução ..."
Execução bolsa
Justamente o que eu não tinha mencionado! 😃
Mas, infelizmente, o modo de execução em bolsa também não considera o campo deviation:
@Vinicius de Oliveira @Rogerio Giannetti Torres Resolvi modificar as requisições de ordens do EA para classe CTrade e a função que gerenciava as perdas diárias não funciona mais, alguém poderia me explicar por que?
Você está definindo o Magic Number?
Precisa incluir SetExpertMagicNumber(EA_Magic_Number) em OnInit().
