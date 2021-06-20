Meu 1º EA, problemas horário, estratégia - página 4
Somente no input, como faço esse do oninit?
É apenas isso mesmo:
Funcionou perfeitamente, obrigado.
👍
Agora estou tentando resolver o problema dos stops que davam gains muito menores que o definido, estou com dificuldades nessas linhas, cujo objetivo seria que quando posicionado, o EA mandasse 2 ordens limits (gain e loss), e quando uma ordem fosse executada, cancelasse a outra.
Boa noite,
O SL/TP que fica ligado a posição é um gatilho que dispara uma ordem a mercado. Para ter um stop gain com lucro desejado em ticks, você precisa emitir a saída com uma ordem a preço limite... exemplo: para um BUY deve ter uma SELL LIMIT na distância correta do preço de entrada. Infelizmente o stop loss tem que ser a mercado e a derrapagem é inevitável e as vezes machuca...
Olá Romeu!
Você testou a sugestão acima? O stop loss você informaria normalmente, porém já incluiria na sequência uma ordem limite na posição do take profit (SELL LIMIT para BUY; BUY LIMIT para SELL).
Funcionou!!! Porém a classe que vc indicou para controle de horário, parou funcionar corretamente, o EA não encerra as posições no horario definido.
Beleza!!
O problema pode estar na função que você está utilizando para encerrar as posições. Poste essa função pra gente dar uma olhada . . .
Segue um exemplo:
Eu negocio Forex, sou praticamente leigo em B3, mas em relação aos dados históricos, dê uma olhada nesses tópicos:
