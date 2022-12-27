Calculo / forumula do MACD - histograma

amigos, como vcs devem saber , o indicador MACD do MT5 eh diferente de tds as demais plataformas, 

gostaria de saber a formula exata para calcula-lo, assim posso colocar no EA, 

no PROFITCHART ele é um exelente indicador, Gostaria de uma formula p extrair os valores como na figura abaixo.. obrigado,  

  EXEMPLO

 
Boa noite!


MACD - Osciladores - Ajuda para o MetaTrader 5

  • www.metatrader5.com
Moving Average Convergence/Divergence (MACD) é um indicador que segue tendências. Ele indica a correlação entre duas...
 
boa noite amigo,, mais essa formula simples abaixo

MACD = EMA(FECHAMENTO, 12) - EMA(FECHAMENTO, 26)

SIGNAL = SMA(MACD, 9)

não retorna aquele valor que o Profit projeta.. tem mais algum detalhe na expressao q nao consigo descobrir

 
Boa noite!


Acredito que a fórmula do indicador é pra ser a mesma, independente da plataforma. O que varia são os períodos.

Você pode ver a aplicação da fórmula acima no MQL5 consultando no MetaEditor do seu MT5 (pasta ...\MQL5\Indicators\Examples) o código do indicador MACD, transcrito abaixo para facilitar:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                         MACD.mq5 |
//|                   Copyright 2009-2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2009-2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql5.com"
#property description "Moving Average Convergence/Divergence"
#include <MovingAverages.mqh>
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Silver
#property indicator_color2  Red
#property indicator_width1  2
#property indicator_width2  1
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_label2  "Signal"
//--- input parameters
input int                InpFastEMA=12;               // Fast EMA period
input int                InpSlowEMA=26;               // Slow EMA period
input int                InpSignalSMA=9;              // Signal SMA period
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Applied price
//--- indicator buffers
double ExtMacdBuffer[];
double ExtSignalBuffer[];
double ExtFastMaBuffer[];
double ExtSlowMaBuffer[];

int    ExtFastMaHandle;
int    ExtSlowMaHandle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtMacdBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtSignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,ExtFastMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,ExtSlowMaBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,InpSignalSMA-1);
//--- name for indicator subwindow label
   string short_name=StringFormat("MACD(%d,%d,%d)",InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA);
   IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- get MA handles
   ExtFastMaHandle=iMA(NULL,0,InpFastEMA,0,MODE_EMA,InpAppliedPrice);
   ExtSlowMaHandle=iMA(NULL,0,InpSlowEMA,0,MODE_EMA,InpAppliedPrice);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   if(rates_total<InpSignalSMA)
      return(0);
//--- not all data may be calculated
   int calculated=BarsCalculated(ExtFastMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtFastMaHandle is calculated (",calculated," bars). Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
   calculated=BarsCalculated(ExtSlowMaHandle);
   if(calculated<rates_total)
     {
      Print("Not all data of ExtSlowMaHandle is calculated (",calculated," bars). Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- we can copy not all data
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<0)
      to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      if(prev_calculated>0)
         to_copy++;
     }
//--- get Fast EMA buffer
   if(IsStopped()) // checking for stop flag
      return(0);
   if(CopyBuffer(ExtFastMaHandle,0,0,to_copy,ExtFastMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting fast EMA is failed! Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
//--- get SlowSMA buffer
   if(IsStopped()) // checking for stop flag
      return(0);
   if(CopyBuffer(ExtSlowMaHandle,0,0,to_copy,ExtSlowMaBuffer)<=0)
     {
      Print("Getting slow SMA is failed! Error ",GetLastError());
      return(0);
     }
//---
   int start;
   if(prev_calculated==0)
      start=0;
   else
      start=prev_calculated-1;
//--- calculate MACD
   for(int i=start; i<rates_total && !IsStopped(); i++)
      ExtMacdBuffer[i]=ExtFastMaBuffer[i]-ExtSlowMaBuffer[i];
//--- calculate Signal
   SimpleMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,ExtMacdBuffer,ExtSignalBuffer);
//--- OnCalculate done. Return new prev_calculated.
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+




Na seção CodeBase aqui do site MQL5, você pode consultar também bibliotecas como essa que podem lhe auxiliar com a sua dúvida.

CodeBase MQL5
  • www.mql5.com
Biblioteca de códigos fonte MQL5 para o MetaTrader 5
 
oi vinicius,, infelizmente o MT5 trade de forma diferente O MACD, pode configurar tempos iguais e comprarar com outra p vc ver, resultados bem diferentes, e ja pesquisei e li algo sobre o tratamento ser diferente,, dependo desse calculo p finalizar meu EA , mais nao consegui ainda infelizmente

 
Acho que vc esta confundindo a plotagem com valores...

o calculo do MACD não é algo proprietário de plataforma X ou Y. É um calculo matemático, logo, será o mesmo em qq plataforma.

o que difere que é que o MT5 plota em uma subjanela e outras plataformas no mesma janela do gráfico, o que ocasiona numa dimensionalidade diferente. 



Apenas de curiosidade, nos mostre esse "algo" que leu.

 
tem esse video no you tube que ensina a deixar no padrao..

mais infelizmente eu nao fui capaz de entender praticamente nada do que ele fez., se alguem puder traduzir agradeço muitissimo

https://www.youtube.com/watch?v=A6Z6PIlM9Tw&t=69s

MT4/MT5でMACDを線表示させヒストグラム（OsMA）も表示させる方法
  • 2020.06.21
  • www.youtube.com
前回動画に続いてMACDを線表示させる方法です。こちらはMeta Editorを使用する方法ですのでスマホではできません。スマホで表示させたい場合は前回動画↓を参照してください。https://youtu.be/n4Yl1zdRSJgこの動画の関連記事もよろしければご覧ください↓https://tradebegi...
 
Dia 30/02 eu deixo aqui a tradução !!!

 
😂😂😂

 
Tradução da apresentação do vídeo:

Ele está apenas mostrando uma forma diferente de exibir o MACD no MT4 ou MT5. Não está fazendo nenhuma alteração na fórmula.

 
foi o que eu disse, o tal "erro" ai é na vdd a plotagem....

