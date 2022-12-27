Calculo / forumula do MACD - histograma - página 2
tem esse video no you tube que ensina a deixar no padrao..
mais infelizmente eu nao fui capaz de entender praticamente nada do que ele fez., se alguem puder traduzir agradeço muitissimo
https://www.youtube.com/watch?v=A6Z6PIlM9Tw&t=69s
é so usar a legenda e opção de tradição
Olá, boa noite!
Pelo que percebi, no profichart tem um histograma que é a subtração entre o MACD e o Signal...
Fiz uma alteração no MacD do MT5 e ele ficou com a cara abaixo...
Testa aí e compara com o Profit.
muito obrigado pela ajuda de tds. vcs sao demais. problema resolvido.
👏👏👏
sinal(9);
var
Bar , Mv : float; //Bar==> barras macd histograma | Mv==> Média movel MACD
inicio
Bar := MACD(mlonga,mcurta,sinal)|1|; // |0|calcula Barras exponenciais |1|caucula Barras Aritméticas
Mv := mediaexp(sinal,Bar);
plot(Bar);
plot2(Mv);
fim;
amigos, como vcs devem saber , o indicador MACD do MT5 eh diferente de tds as demais plataformas,
gostaria de saber a formula exata para calcula-lo, assim posso colocar no EA,
no PROFITCHART ele é um exelente indicador, Gostaria de uma formula p extrair os valores como na figura abaixo.. obrigado,
Tem alguns "MACD Histogramas" que eles não plotam o valor do calculo do macd e o sinal e sim a diferença entre esses dois para tentar facilitar a leitura, vai ver esse tal profit segue essa linha de raciocínio.