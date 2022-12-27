Calculo / forumula do MACD - histograma - página 2

Fabio Scomacao:

tem esse video no you tube que ensina a deixar no padrao..

mais infelizmente eu nao fui capaz de entender praticamente nada do que ele fez., se alguem puder traduzir agradeço muitissimo

https://www.youtube.com/watch?v=A6Z6PIlM9Tw&t=69s

é so usar a legenda e opção de tradição



 

Olá, boa noite!

Pelo que percebi, no profichart tem um histograma que é a subtração entre o MACD e o Signal...

Fiz uma alteração no MacD do MT5 e ele ficou com a cara abaixo...

Testa aí e compara com o Profit.



Arquivos anexados:
MACD_HIST.mq5  6 kb
MACD_HIST.ex5  24 kb
 
muito obrigado pela ajuda de tds. vcs sao demais.  problema resolvido. 
 
👏👏👏

 
input  
mlonga(26);
mcurta(12);

sinal(9);

var

  Bar , Mv               : float; //Bar==> barras macd histograma | Mv==> Média movel MACD

inicio

  Bar  := MACD(mlonga,mcurta,sinal)|1|; // |0|calcula Barras exponenciais |1|caucula Barras Aritméticas

   Mv  := mediaexp(sinal,Bar);

    plot(Bar);

    plot2(Mv);   

fim;

 
Fabio Scomacao:

amigos, como vcs devem saber , o indicador MACD do MT5 eh diferente de tds as demais plataformas, 

gostaria de saber a formula exata para calcula-lo, assim posso colocar no EA, 

no PROFITCHART ele é um exelente indicador, Gostaria de uma formula p extrair os valores como na figura abaixo.. obrigado,  

 

Tem alguns "MACD Histogramas" que eles não plotam o valor do calculo do macd e o sinal e sim a diferença entre esses dois para tentar facilitar a leitura, vai ver esse tal profit segue essa linha de raciocínio.
 
Acho que o que você quer está nativo no MT5 vai na aba inserir/indicadores e procura o  "Moving Average of Oscillator" ele é o MACD Histograma.
