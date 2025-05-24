Não consigo fazer login no MT5 - página 2

Infelizmente não consigo logar. na minha conta real para negociação na plataforma.

 
Paulo Sergio De Oliveira Maia #:

Infelizmente não consigo logar. na minha conta real para negociação na plataforma.

Ola,

liga para sua corretora.

 
Rafael Henriques #:

Tenho uma conta na [EDITADO], e esta tudo funcionando. Inclusive o meu robo coloca ordens e tudo mais, só que no meu computador aqui. Ai queria contratar a VPS do MT5 e não consigo, pois não da pra logar aqui na plataforma

Olhei o firewall e não esta bloqueando nada

Rafael, eu tive o mesmo problema há alguns dias. Simplesmente salvei um backup da pasta MQL5, depois deletei completamente a pasta original. E reinstalei o MQL5.

Tem quer deletar a pasta do MQL5 e, para garantir, eu deletaria os registros do MQL5 no REGEDIT (no caso de WIndows). 

Espero que dê certo.

Abs

 

Pessoal, como Ricardo Rodrigues bem explicou, para conectar no metatrader é para usar o usuário e a senha, não o e-mail e a senha. Vocês devem estar tentando logar com o e-mail.

 
gente, não é pra fazer login com o email no mt5, e sim o nome que está aqui e a senha. vai dar certo!
 

Tive o mesmo problema. Digitei o email na plataforma e conectou.

 

Isso mesmo, na plataforma tem que logar com email e senha, e não com usuário e senha. 

 
erro no login metaeditor mlq5 não loga de jeito nenhum erro dentro do metaeditor mql5, no restante loga normal com a senha e usuarios
 
Ney Borges #erro no login metaeditor mlq5 não loga de jeito nenhum erro dentro do metaeditor mql5, no restante loga normal com a senha e usuarios


Se você está tentando efetuar login na Comunidade MQL5 a partir do MetaEditor (pra compilar usando o MQL5 Cloud Protector, por exemplo):


... Em Login, informe neyborgegps-gmail; em Senha, informe a sua senha aqui do site MQL5...

 
