Infelizmente não consigo logar. na minha conta real para negociação na plataforma.
Ola,
liga para sua corretora.
Tenho uma conta na [EDITADO], e esta tudo funcionando. Inclusive o meu robo coloca ordens e tudo mais, só que no meu computador aqui. Ai queria contratar a VPS do MT5 e não consigo, pois não da pra logar aqui na plataforma
Olhei o firewall e não esta bloqueando nada
Rafael, eu tive o mesmo problema há alguns dias. Simplesmente salvei um backup da pasta MQL5, depois deletei completamente a pasta original. E reinstalei o MQL5.
Tem quer deletar a pasta do MQL5 e, para garantir, eu deletaria os registros do MQL5 no REGEDIT (no caso de WIndows).
Espero que dê certo.
Abs
Pessoal, como Ricardo Rodrigues bem explicou, para conectar no metatrader é para usar o usuário e a senha, não o e-mail e a senha. Vocês devem estar tentando logar com o e-mail.
Tive o mesmo problema. Digitei o email na plataforma e conectou.
Isso mesmo, na plataforma tem que logar com email e senha, e não com usuário e senha.
Se você está tentando efetuar login na Comunidade MQL5 a partir do MetaEditor (pra compilar usando o MQL5 Cloud Protector, por exemplo):
... Em Login, informe neyborgegps-gmail; em Senha, informe a sua senha aqui do site MQL5...