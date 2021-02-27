Retornou preço errado. SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK)
Bom dia
Ontem no pregão e numa conta demo, um ordem de compra no mini índice apresentou esse erro:
2021.02.26 13:04:11.637 failed exchange buy 1 WINJ21 at 101040 tp: 102140 [Invalid stops]
Quero saber o por quê do SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK) retornar o preço 101040, sendo que o preço no momento era em torno de 112300?
Como contornar esse problema?
Trecho do código
Obrigado.
você mandou um TP menor que o preço de entrada...
Por quê, "*_Point" ??
Olá
primeiro uma correção os valores bid/ask em 2021.02.26 13:04:11.637 são os valores mostrados abaixo, mas mesmo assim, os valores de AT e TP não estão corretos e mais estranho o valor do SL não aparecer. Se for possível, gostaria de ler o log diário de ontem completo, pode ser?
Olá
Rogério, aqui está o log do dia 26/02. Arquivo anexo.
Não comentei antes, esse robô está hospedado num VPS do MQL5, conta demo.
O stop gain é fixo 1100 não 600. E o stop loss é baseado no fundo ou topo anterior, ou por pontos, depende da configuração dos parâmetros do robô.
input double inpStopGain= 1100 ; // Stop Gain input double inpStopLoss=1100; // Stop Loss
Bom, como eu disse antes esse registro de log, mostrado abaixo, está muito estranho;
"Trades '19090190958': failed exchange buy 1 WINJ21 at 101040 tp: 102140 [Invalid stops]"
Deveria ser:
"Trades '19090190958': failed exchange buy 1 WINJ21 at market sl:101040 tp: 102140 [Invalid stops]
Você fez algumas alterações, reiniciou o robô e sincronizou o VPS e tudo normalizou:
2021.02.26 15:12:19.317 Experts expert Robot (WINJ21,M15) loaded successfully
2021.02.26 15:12:19.276 Terminal launched with C:\Hosting\instances\5EA10035E964EE5F5E9581A1DE6CA0F0\start.ini
2021.02.26 18:00:00.061 Trades '19090190958': exchange buy 1 WINJ21 at market sl: 110985 tp: 112395
Bom, suas alterações corrigiram o problema, enfim perdi meu tempo, com algo que você já tinha corrigido. Passar bem meu caro.
Sim. Eu migrei novamente o robô tempo depois do invalid stops, mas sem alterações no robô. Mesmo assim fiquei na dúvida se foi problema no código ou de comunicação com o servidor, visto que o preço de ask estava muito diferente do preço atual.
No código não foi, pois fiz até o teste de mesa.
Espero que esse tipo de anomalia não ocorra com frequência. Só tem uma semana que contratei o VPS.
Obrigado.
