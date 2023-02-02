Testador opções binárias

Como posso inserir um  backtester dos buffers como a imagem no mt4 (por exemplo: se 5 minutos após o buffer 1 for maior do que iniciar, contar 1 vitória, senão contar 1 perda)? O que eu desejo esta no EURAUDM15.PNG

Minha tentativa 

if(close[i+5]>Buffer1[i]&&i>1){nVit=nVit+1;} else{nDer=nDer+1;}
if(close[i+5]<Buffer2[i]&&i>1){nVit=nVit+1;} else{nDer=nDer+1;}

ObjectCreate("Nome", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("Nome", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("Nome", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("Nome", OBJPROP_YDISTANCE, 15);// Y coordinate
ObjectSetText("Nome",Nome_do_indicador,10,"Arial",clrAliceBlue);

ObjectCreate("Vitórias", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_YDISTANCE, 30);// Y coordinate
ObjectSetText("Vitórias","Vitórias:"+nVit,10,"Arial",clrAliceBlue);

ObjectCreate("Derrotas", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_YDISTANCE, 45);// Y coordinate
ObjectSetText("Derrotas","Derrotas:"+nDer,10,"Arial",clrAliceBlue);

ObjectCreate("wR", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("wR", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("wR", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("wR", OBJPROP_YDISTANCE, 60);// Y coordinate
ObjectSetText("wR","WinRate:"+MathRound(nWr)+"%",10,"Arial",clrAliceBlue);
Renato Jose:

Flavio Jarabeck:

E qual o problema? Nao deixa de ser programação mql4, q é o foco deste tópico.
 
Renato Jose:
Claro!

Boa Sorte aí!

 

minha tentativa

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {...

for (int i = limit-1; i>=0; i--)
if (i >= MathMin(50000-1, rates_total-1-50)) continue;
...

static double nVit = 1.00;
static double nDer = 1.00;

if (rates_total == prev_calculated) 
{
       if(Buffer1[6]>0 && Buffer1[6]!=EMPTY_VALUE && Close[1]>Buffer1[6])
        {
         nVit=nVit+1;
        }
      else
        {
         nDer=nDer+1;
        }
     
      if(Buffer2[6]>0 && Buffer2[6]!=EMPTY_VALUE && Close[1]<Buffer2[6])
        {
         nVit=nVit+1;
        }
      else
        {
         nDer=nDer+1;
        }
     }
ObjectCreate("Nome", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("Nome", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("Nome", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("Nome", OBJPROP_YDISTANCE, 15);// Y coordinate
ObjectSetText("Nome",Nome_do_indicador,10,"Arial",clrAliceBlue);

ObjectCreate("Vitórias", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_YDISTANCE, 30);// Y coordinate
ObjectSetText("Vitórias","Vitórias:"+(nVit-1),10,"Arial",clrAliceBlue);

ObjectCreate("Derrotas", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_YDISTANCE, 45);// Y coordinate
ObjectSetText("Derrotas","Derrotas:"+(nDer-1),10,"Arial",clrAliceBlue);

ObjectCreate("wR", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj.
ObjectSet("wR", OBJPROP_CORNER, 0);    // Reference corner
ObjectSet("wR", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate
ObjectSet("wR", OBJPROP_YDISTANCE, 60);// Y coordinate
ObjectSetText("wR","WinRate:"+NormalizeDouble(((nVit-1)/(nVit+nDer-2)*100),Digits)+"%",10,"Arial",clrAliceBlue);


}

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

meu resultado :(


 
Renato Jose:

minha tentativa

meu resultado :(


E vai ficar eternamente na tentativa!

Opções Binárias foram criadas para quem é RUIM em Matemática e Probabilidade...

Acorde!

 
Flavio Jarabeck:

E vai ficar eternamente na tentativa!

Opções Binárias foram criadas para quem é RUIM em Matemática e Probabilidade...

Acorde!

obrigado, já consegui. procure se tratar desta sua amargura, sds.

 
Renato Jose:

obrigado, já consegui. procure se tratar desta sua amargura, sds.

E  eu, espero que você aprenda alguam coisa sobre Probabilidade...

Logo mais, lá na frente, você vai me dar razão...

OU,

Você é mais um daqueles que usam contas Fake para caçar incautos para dentro dessa trolha inadmissível de Opções Binárias.

Se o incauto tiver a MÍNIMA NOÇÃO do que ele está fazendo, jamais ele operaria um ativo que, NÃO é REGULADO, Que o Broker FAZ O QUE QUER, e ainda impõe a condição de TEMPO para os TRADES...

Só um imbecil para operar um ativo desses... OU, um esperto que tem conta FAKE e chama incautos para a Corretora.

ME PROVE que EU ESTOU ERRADO...

