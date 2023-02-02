Testador opções binárias
Como posso inserir um backtester dos buffers como a imagem no mt4 (por exemplo: se 5 minutos após o buffer 1 for maior do que iniciar, contar 1 vitória, senão contar 1 perda)? O que eu desejo esta no EURAUDM15.PNG
Minha tentativa
Opções Binárias?
Sério?
Opções Binárias?
Sério?
E qual o problema? Nao deixa de ser programação mql4, q é o foco deste tópico.
Claro!
Boa Sorte aí!
minha tentativa
int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) {... for (int i = limit-1; i>=0; i--) if (i >= MathMin(50000-1, rates_total-1-50)) continue; ... static double nVit = 1.00; static double nDer = 1.00; if (rates_total == prev_calculated) { if(Buffer1[6]>0 && Buffer1[6]!=EMPTY_VALUE && Close[1]>Buffer1[6]) { nVit=nVit+1; } else { nDer=nDer+1; } if(Buffer2[6]>0 && Buffer2[6]!=EMPTY_VALUE && Close[1]<Buffer2[6]) { nVit=nVit+1; } else { nDer=nDer+1; } } ObjectCreate("Nome", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("Nome", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("Nome", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("Nome", OBJPROP_YDISTANCE, 15);// Y coordinate ObjectSetText("Nome",Nome_do_indicador,10,"Arial",clrAliceBlue); ObjectCreate("Vitórias", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("Vitórias", OBJPROP_YDISTANCE, 30);// Y coordinate ObjectSetText("Vitórias","Vitórias:"+(nVit-1),10,"Arial",clrAliceBlue); ObjectCreate("Derrotas", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("Derrotas", OBJPROP_YDISTANCE, 45);// Y coordinate ObjectSetText("Derrotas","Derrotas:"+(nDer-1),10,"Arial",clrAliceBlue); ObjectCreate("wR", OBJ_LABEL,0,0,0);// Creating obj. ObjectSet("wR", OBJPROP_CORNER, 0); // Reference corner ObjectSet("wR", OBJPROP_XDISTANCE, 10);// X coordinate ObjectSet("wR", OBJPROP_YDISTANCE, 60);// Y coordinate ObjectSetText("wR","WinRate:"+NormalizeDouble(((nVit-1)/(nVit+nDer-2)*100),Digits)+"%",10,"Arial",clrAliceBlue); } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
meu resultado :(
minha tentativa
meu resultado :(
E vai ficar eternamente na tentativa!
Opções Binárias foram criadas para quem é RUIM em Matemática e Probabilidade...
Acorde!
E vai ficar eternamente na tentativa!
Opções Binárias foram criadas para quem é RUIM em Matemática e Probabilidade...
Acorde!
obrigado, já consegui. procure se tratar desta sua amargura, sds.
obrigado, já consegui. procure se tratar desta sua amargura, sds.
E eu, espero que você aprenda alguam coisa sobre Probabilidade...
Logo mais, lá na frente, você vai me dar razão...
OU,
Você é mais um daqueles que usam contas Fake para caçar incautos para dentro dessa trolha inadmissível de Opções Binárias.
Se o incauto tiver a MÍNIMA NOÇÃO do que ele está fazendo, jamais ele operaria um ativo que, NÃO é REGULADO, Que o Broker FAZ O QUE QUER, e ainda impõe a condição de TEMPO para os TRADES...
Só um imbecil para operar um ativo desses... OU, um esperto que tem conta FAKE e chama incautos para a Corretora.
ME PROVE que EU ESTOU ERRADO...
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Como posso inserir um backtester dos buffers como a imagem no mt4 (por exemplo: se 5 minutos após o buffer 1 for maior do que iniciar, contar 1 vitória, senão contar 1 perda)? O que eu desejo esta no EURAUDM15.PNG
Minha tentativa