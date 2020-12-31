ativos da b3 nao aparecem no mt5

boa tarde pessoal formatei meu pc com isso tive q reinstalar o mt5 ja add a conta da corretora mas nao consigo fazer aparecer os ativos da b3ou os mini futuro e dolar
 

Boa tarde. Tudo bem?

Você já tentou adicionar os ativos: menu Exibir >> Ativos. Se o símbolo com o cifrão  não estiver amarelo, pode clicar duas vezes no símbolo. Com isso, deveria aparecer para você.


