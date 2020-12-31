ativos da b3 nao aparecem no mt5
boa tarde pessoal formatei meu pc com isso tive q reinstalar o mt5 ja add a conta da corretora mas nao consigo fazer aparecer os ativos da b3ou os mini futuro e dolar
- mt5
- MINI INDICE E MINI DOLAR NAO ABRE PAINEL DE EXECUÇAO DE ORDEM...
- VPS
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se