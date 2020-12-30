MINI INDICE E MINI DOLAR NAO ABRE PAINEL DE EXECUÇAO DE ORDEM...

BOA TARDE ESTOU USANDO META TRADER 5demo  conectado com a corretora clear mas nao consigo executar ordem de compra e venda no mini indice e nem no mini dolar!! outros ativos da bovespa opera normalmente ..oque devo fazer para conseguir executar comprA e venda de indice e dolar??? veja os print de como fica no painel do indice e como fica no painel de outros ativos.... tb tento em NOVA ORDEM E TB NAO APARECE A OPCAO DE INDICE NEM DOLAR...
pablo100514:

Boa tarde.

  WIN$ não é um instrumento nogociável

 
desculpa minha ignorancia brother mas minha tela esta assim tb...como faço para auterar isso?clico em cima e nada acontece..acredito que esse possa ser o motivo de eu nao conseguir negociar...oque devo fazer ???
Utilize o código de negociação ativo para o mês: WINZ19 ou WDOF20.
 

Galera, 

Sou novo no MT5 e queria saber como faço para importar a lista de Ações para FX e B3 nesta ferramenta. Para mim só aparecem pares de moedas.

