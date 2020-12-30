MINI INDICE E MINI DOLAR NAO ABRE PAINEL DE EXECUÇAO DE ORDEM...
BOA TARDE ESTOU USANDO META TRADER 5demo conectado com a corretora clear mas nao consigo executar ordem de compra e venda no mini indice e nem no mini dolar!! outros ativos da bovespa opera normalmente ..oque devo fazer para conseguir executar comprA e venda de indice e dolar??? veja os print de como fica no painel do indice e como fica no painel de outros ativos.... tb tento em NOVA ORDEM E TB NAO APARECE A OPCAO DE INDICE NEM DOLAR...
Arquivos anexados:
Sem_twtuloaa.png 120 kb
Sem_titulo.png 113 kb
ff.png 134 kb
- Execução Instantânea - Abertura e Fechamento de Posições - Negociação - MetaTrader 5 para iPhone
- Execução por Solicitação - Abertura e Fechamento de Posições - Negociação - MetaTrader 5 para iPhone
- Execução em Bolsa - Abertura e Fechamento de Posições - Negociação - MetaTrader 5 para iPhone
desculpa minha ignorancia brother mas minha tela esta assim tb...como faço para auterar isso?clico em cima e nada acontece..acredito que esse possa ser o motivo de eu nao conseguir negociar...oque devo fazer ???
Arquivos anexados:
pa.png 138 kb
Utilize o código de negociação ativo para o mês: WINZ19 ou WDOF20.
Galera,
Sou novo no MT5 e queria saber como faço para importar a lista de Ações para FX e B3 nesta ferramenta. Para mim só aparecem pares de moedas.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se