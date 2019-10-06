VPS
No meu caso ela apareceu mas não iniciou, está parado.
Para ativar você deve sincronizar ela pelo MetaTrader. Mesmo que já tenha feito, refaça. Fazendo isso vai dar certo.
Mais uma coisa:
Selecione a opção
Migrate all: account, signal, charts, experts, indicators and settings.
E clique em "MIGRATE"
Olá Marcelo, desde já agradeço pela ajuda, mas como eu disse, não consigo sincronizar porque o servidor remoto está parado e a plataforma não me permite iniciá-lo. Estou mandando um print da tela em anexo para você visualizar.
Quando peço pra fazer a migração mostra uma mensagem de falha, como na imagem a seguir.
Por favor, poste o log da plataforma para tentarmos entender o problema.
Olá Marcelo, desde já agradeço pela ajuda, mas como eu disse, não consigo sincronizar porque o servidor remoto está parado e a plataforma não me permite iniciá-lo. Estou mandando um print da tela em anexo para você visualizar.
Tente clicar em Detalhes. Em seguida, clique em PARAR ou qualquer coisa que estiver escrita no lugar dessa palavra como vai escrito no Anexo. E em seguida coloque para Iniciar novamente e depois clique em TUDO.
