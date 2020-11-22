Mini índice não disponível
FSulo:De qual corretora você baixou o MT5??
Boa noite,
Sou iniciante. Segui as orientações dos tutoriais mas não consigo acessar o mini índice em 'Observações de mercado' mesmo digitando devidamente o códico WINZ20.
Alguém pode me dizer por que, por favor?
Obrigado.
FSulo
Bom Dia,
Verifica que você esteja logado na sua conta da corretora brasileira, em CONTAS vc deveria ver o nome da sua corretora, e vc precisa estar logado nessa conta.
caso contrário, você não vai poder ver o WIN na lista.
