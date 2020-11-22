Mini índice não disponível

Boa noite,

Sou iniciante. Segui as orientações dos tutoriais mas não consigo acessar o mini índice em 'Observações de mercado' mesmo digitando devidamente o códico WINZ20.

Alguém pode me dizer por que, por favor?

Obrigado.

FSulo

 
FSulo:

Boa noite,

Sou iniciante. Segui as orientações dos tutoriais mas não consigo acessar o mini índice em 'Observações de mercado' mesmo digitando devidamente o códico WINZ20.

Alguém pode me dizer por que, por favor?

Obrigado.

FSulo

De qual corretora você baixou o MT5??
 
FSulo:

Boa noite,

Sou iniciante. Segui as orientações dos tutoriais mas não consigo acessar o mini índice em 'Observações de mercado' mesmo digitando devidamente o códico WINZ20.

Alguém pode me dizer por que, por favor?

Obrigado.

FSulo

Bom Dia,

Verifica que você esteja logado na sua conta da corretora brasileira, em CONTAS vc deveria ver o nome da sua corretora, e vc precisa estar logado nessa conta.

caso contrário, você não vai poder ver o WIN na lista.

