Indicador de médias móveis lento - página 2
Bom dia Eduardo,
tente usar somente um handle no lugar de 6!
Por favor, compartilhe o resultado fiquei curioso.
Já tentei porém sem sucesso. Contínua lento. Demorando mais de 10 Minutos para carregar o histórico
Por que não tenta calcular as médias dentro do próprio indicador? Daí vc pode chamar pelo iCustom uma única vez com 6 buffers de médias.
O problema parece estar no indicador "Institucionais.ex5", a função iCustom é otimizada e há alguns tópicos que discutem o seu desempenho. Logicamente que se o o indicador personalizado não for otimizado não vai ficar bom.
O que vc chama de arcaica? Qual ferramenta e linguagem vc julga melhor? pensando em mercado nacional e forex? Logicamente que existem coisas a serem melhoradas, mas me espanta e muito uma pessoa que vende produtos de uma certa tecnologia falar para outro usuário simplesmente migrar de plataforma/linguagem.
Sidnei Da Silva Santos Junior tente gerar um code profiler do indicador "Institucionais.ex5" e tente identificar o gargalo. Se não souber o que é abaixo deixo uma imagem e um link do release da versão 2650, onde esse profile foi redesenhado. Já é Algo que existe desde sempre, mas ficou muito próximo ou ate mesmo igual ao profiler do VsStudio.
Também abaixo deixei um script que fiz usando um handler dentro da media e é muito rapido, ou seja, o problema é no seu indicador.
https://www.metaquotes.net/en/metatrader5/news/5249
O que vc chama de arcaica? Qual ferramenta e linguagem vc julga melhor? pensando em mercado nacional e forex? Logicamente que existem coisas a serem melhoradas, mas me espanta e muito uma pessoa que vende produtos de uma certa tecnologia falar para outro usuário simplesmente migrar de plataforma/linguagem.
Olá Jonathan
Seria ideal se um dia vier um "MQL6", que tenha arquitetura baseada em C# ao invés de C++, onde haveria, por exemplo, a classe List para poder utilizar ao invés dos arrays. Há várias situações que preciso fazer gambiarras nada elegantes para poder funcionar do jeito que quero, que são coisas que com o List já estão 100% implementadas. Além disso o uso de classes de verdade, ao invés das structs. Enfim, uma linguagem um pouco mais de alto nível. Além disso você tem que concordar comigo que o MT é feião pra caramba né, layout de 20 anos atrás, comparado com ferramentas como Profit, Tryd etc.
O que me faz estar aqui e vendendo produtos? Acho EXCELENTE a maneira como as coisas funcionam no geral, todas as bibliotecas já prontas, deixando o foco do desenvolvedor puramente no algoritmo. Além disso, a popularidade da ferramenta mundialmente, juntamente com os fóruns e a facilidade para comercializar via market. Acho que nenhuma ferramentA chega perto disso.
Seria ideal se um dia vier um "MQL6", que tenha arquitetura baseada em C# ao invés de C++, onde haveria, por exemplo, a classe List para poder utilizar ao invés dos arrays. Há várias situações que preciso fazer gambiarras nada elegantes para poder funcionar do jeito que quero, que são coisas que com o List já estão 100% implementadas. Além disso o uso de classes de verdade, ao invés das structs. Enfim, uma linguagem um pouco mais de alto nível. Além disso você tem que concordar comigo que o MT é feião pra caramba né, layout de 20 anos atrás, comparado com ferramentas como Profit, Tryd etc.
1°- Onde que não há listas em MQL? acho que falta vc ler um pouco mais a documentação, se observasse as respostas do fórum iria ver que eu mesmo já apresentei algumas soluções com lista....E outra nas piores das hipóteses, de que a linguagem não tivesse esse tipo de recurso, era possível implementar o seu próprio List.
2°-Onde que não há utilização de classes, e apenas structs ? (mais uma vez vc demonstra não conhecer quase nada de MQL e muito menos C++)
3°-como back end, eu não me importo para o "visualzinho bonito" e sim se a funcionalidade é boa e robusta.
Sugiro que leia exaustivamente a documentação antes de falar qualquer asneira nesse sentido!
Obrigado pelas informações, você não precisa ser tão rude. Tem um gringo que que também é rude que responde um monte de coisa, sempre grosseiro. Isso não é atitude legal, especialmente vindo de moderador, que deveria dar o exemplo. Aqui é um lugar para se aprender.
1°- Não fui rude com vc, apenas disse para estudar sobre a linguagem e não falar besteira, pois vc afirmou categoricamente que _("MQL é uma tecnolgia um tanto arcaica", "Seria ideal se um dia vier um "MQL6", que tenha arquitetura baseada em C# ao invés de C++, onde haveria, por exemplo, a classe List", "uso de classes de verdade, ao invés das structs").
2°-Estou aqui para moderar o fórum e não para ser conivente com desinformações, e sim, se houver informações erradas eu vou tentar corrigir.
3°-Quando vc responde algo, esta corroborando para a formação de opiniões de outros usuário...tão logo seja seletivo em suas respostas, para não gerar desinformação. Não saber algo não é um problema, problema é falar de algo que não sabe. Logo não podemos falar a esmo coisas que não dominamos ou sabemos, pois não agrega em nada e ainda gera opiniões erradas.
Então para ajudar a te esclarecer alguns pontos:
Opções de lista em MQL5
https://www.mql5.com/pt/docs/standardlibrary/datastructures/carrayobj
https://www.mql5.com/pt/docs/standardlibrary/datastructures/clist
https://www.mql5.com/pt/docs/standardlibrary/generic/carraylist
https://www.mql5.com/pt/docs/standardlibrary/generic/clinkedlist
https://www.mql5.com/pt/docs/standardlibrary/generic/clinkedlistnode
Olá,
O mercado não "alisa" ninguém, pelo contrário, rapidamente ele mostra o quanto cruel e impiedoso pode ser....
A informação errada geralmente é mais danosa que a falta da mesma. Por exemplo, se um cego tem dúvidas antes de atravessar a rua ele espera, nada vai lhe acontecer. Mas se alguém vier e disser "- vá que não tem carro..." e estiver errado, o cabra morre. Mesma coisa ocorre aqui com informações errôeas, as pessoas já chegam com dúvidas, estão "cegas" precisam de ajuda. Informação técnica não é opinião, ela precisa ser correta, precisa e se possível exemplificada.
A falta de conhecimento não é vergonha para ninguém, eu mesmo muitos e muitos tópicos deixo de comentar por falta de conhecimento, que no meu caso já é bem baixo no geral.
Agora prestar informação errada não é legal... e Jonathan foi correto, apenas foi uma resposta sem mimimi, não houve grosseria, foi direta, objetiva e principalmente correta.
Muito provavelmente o Gringo Rude sou eu...
Posso até mudar meu nick... Gostei do nome...
Meu caro, aqui não passamos a mão na cabeça de ninguém...
Quem está aqui é para aprender MQL5!
Ou resolver problemas de programação que a pessoa estiver verdadeiramente enfrentando...
O que mais vemos aqui é:
-- Preciso de ajuda para <Coloque Ser Verbo Aqui> no indicador X e criar meu EA...
-- Foi você quem programou o indicador X ou o EA?
--Não...
-- Você conheçe MQL5?
--Mais ou menos, estou tentando desenvolver meu primeiro EA...
RESUMO: Raramente encontramos perguntas verdadeiramente humildes e úteis a ponto de darmos atenção.
Temos apenas um bando de incautos, alguns iludidos pela promessa de ganhos fáceis de robôs, outros porque simplesmente querem uma plataforma gratuita para operar - o que simplesmente as torna idiotas, porque se elas tivessem um mínimo de discernimento jamais usariam MT5 para operar manualmente o mercado dada a oferta de outras plataformas anos-luz à frente do MT5, E, gratuitas...
;)
Gringo Rude.