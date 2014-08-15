Linha que mostra o % entre dois pontos
Boa noite alguém sabe se o MT5 tem uma linha de que mostra o % entre dois pontos?
Olá Alexandre,
o MT5 não mostra o percentual entre dois pontos, mas apenas a quantidade de barras e ticks entre eles. Faça o seguinte: no menu superior do MetaTrader, procure pelo ícone crosshair e clique nessa opção.
Após o "cross" aparecer clique num ponto e arraste o mouse para outro ponto.
Irá aparecer uma informação do tipo: 5 / 7 / 22.56
Nesse caso, o 5 é a quantidade de barras entre os dois pontos (deslocamento horizontal), o 7 é a distância entre os preços em ticks (deslocamento vertical), enquanto que o 22.56 é o preço propriamente dito do segundo ponto para onde você arrastou o mouse.
Espero ter ajudado.
Abraços,
Malacarne
Isto pode ser programado no entanto.
Se você não consegue encontrar o que você precisa em Base de Código ou do Mercado , em seguida, criar uma solicitação de serviço Freelance.
