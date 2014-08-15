Linha que mostra o % entre dois pontos

Boa noite alguém sabe se o MT5 tem uma linha de que mostra o % entre dois pontos?
 
alexandre.alber:
Olá Alexandre,

o MT5 não mostra o percentual entre dois pontos, mas apenas a quantidade de barras e ticks entre eles. Faça o seguinte: no menu superior do MetaTrader, procure pelo ícone crosshair e clique nessa opção.

 

Após o "cross" aparecer clique num ponto e arraste o mouse para outro ponto.

Irá aparecer uma informação do tipo: 5 / 7 / 22.56 

Nesse caso, o 5 é a quantidade de barras entre os dois pontos (deslocamento horizontal), o 7 é a distância entre os preços em ticks (deslocamento vertical), enquanto que o 22.56 é o preço propriamente dito do segundo ponto para onde você arrastou o mouse.

Espero ter ajudado.

Abraços,
Malacarne 

 
alexandre.alber :
Isto pode ser programado no entanto.

Se você não consegue encontrar o que você precisa em Base de Código ou do Mercado , em seguida, criar uma solicitação de serviço Freelance.

