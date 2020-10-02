Arrray Bidirecionais de onde vem esses valores diferentes dos que eu inseri?
Olá Ruy,
ArrayInitialize(TempArray,EMPTY_VALUE);
Será que inicializando o array funciona?
Teste depois nos conte.
Oi Ivan,
Coloquei, fiz essas 3 tentativas (somente com o ArrayFree; somente com o ArrayInitialize; e ambos), teve mudanças, mas olhe que desinteressante como ficou rsrs:
int TempArray[22][36]; ArrayFree(TempArray); ArrayInitialize(TempArray,EMPTY_VALUE); TempArray[21][1]=10; TempArray[21][3]=11; TempArray[21][7]=12; TempArray[20][1]=20; TempArray[0][1]=30; TempArray[0][7]=32; ArrayPrint(TempArray);
Muito doido! algo tá passando batido ai... E já li minunciosamente esse Artigo https://www.mql5.com/pt/articles/567 e não encontrei o que é.
Ruy isso é normal,
Vc criou uma variável e não atribuiu valor, automaticamente o compilador atribuiu um valor.
Faça um teste besta e veja.
int x; Print(x);
isso fara a impressão de um valor aleatório.
Em java te retorna um erro de inicialização de variável.
package teste; public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { int x; System.out.println(x); } } /* Compilation Errors Detected File: ../../../HelloWorld.java Line: 7 variable x might not have been initialized */
Em C++ ele atribui 0.
#include <iostream> int main() { int x; std::cout << "Retorno:"; std::cout << x; } /* Retorno:0 */
Já vi em outras linguagens acontecer de ter lixo no array.
Ivan, deu certo assim:
ArrayInitialize(TempArray, 0);
Preencheu tudo com zero, pois realmente se tentar deixar em branco ele grava lixo de memória.
Obrigado :)
Não só em arrays, qualquer tipo de dado.
Inclusive uma curiosidade....
se vc cria um enumerador e uma variável desse enumerador e não atribui nada, ele automaticamente pega o primeiro valor da enumeração.... :D
Você precisa religiosamente tratar cada elemento de um array ou buffer... Ou você vai se f*...
Do contrário, ele atribui o valor EMPTY_VALUE aos elementos, que NÃO é Zero... É EMPTY_VALUE mesmo...
O MQL5 é uma linguagem com várias arestas e bizarrices, essa é uma delas... Não sei se é o seu caso aí, pois depende de como e onde o vetor foi criado, e onde ele é processado, às vezes ele põe sujeira de memória mesmo, coisa que não deveria ocorrer em uma linguagem da Alto Nível como o MQL5, linguagem herdada, - e, poderia ser mais caprichada, já que o objetivo é operar o mercado finenceiro e não desenvolver interfaces na NASA - do C++...
Quer uma bizarrice a mais? Tente dar um ArraySize() em um vetor bi-dimensional...
É por essas e outras que a plataforma não evolui em número de usuários programadores como deveria...
;)
