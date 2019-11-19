Assinei um sinal mas algumas operações não são copiadas.
Olá pessoal, preciso de uma ajudinha....
Contratei um sinal do MT4, instalei ele em uma VPS e coloquei rodar...
A princípio, tudo ok
De uns dias para cá, ele vem pulando algumas operações... (ontem, no dia 13/11 por exemplo, o histórico do MQL5 do trader aparece com 13 operações, e no meu só abriram 11)
Alguém já passou por isso e sabe como resolver? Aguardo retorno
PS: Utilizo uma corretora diferente da do trader, mas não sei se isso influencia
Lucas Ballico - Ballix
Olá, caro colega, pode ser a variação máxima do preço de entrada, comum para alguns pares de moedas, slippage, exemplo a conta master faz uma
entrada, mas a sua ordem pegou um preço diferente dependendo a quantidade de pontos que você configurou ele não vai executar, para evitar uma
diferença muito grande da ordem original.
Muito obrigado mestre.... Deve ser isso mesmo, eram operações bem curtas.
Grato pela ajuda!
