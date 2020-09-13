Vender E.A
Olá,
Você deve escolher o programa executável .ex4.
Eu upo o meu arquivo ex4 e dá esse texto em vermelho e o arquivo não é carregado o.O
Carlos, eu não uso MT4, mas uso o MT5. No MT5 (e imagino ser semelhante no MT4) ele logo a seguir envia uma mensagem no privado igual essa aqui que vou postar. Nela já me informa se está tudo ok ou não, pois arquivo compilado e depurado não necessariamente significa que passou nos testes de validação que ele faz.
Se você receber uma mensagem semelhante a essa, clique nela e ele informará qual é o problema:
Entendi perfeitamente, o problema que eu não recebo esta mensagem, vou tentar efetuar novamente o processo e ver se aparece, obrigado por sua ajuda = )
Carlos, outra dica. Pode ser que o MQL5 esteja tentando te dar algum aviso imediato e haja algum bloqueio no seu browser. Bom deixar ativo avisos pop-ups e redirecionamentos. Ou até mesmo tente refazer com outro browser, pode funcionar.
Olá, poderia me ajudar?
Estou anexando meu E.A na mql5 para vender, um robô de meta trader 4, porem é o meu primeiro
Eu o anexo para a venda, recebo "Arquivo compilado e depurado" o arquivo não é upado para o site, alguém me ajuda a resolver?
Pois só falta esse passo final par disponibilizar meu EA para o publico...