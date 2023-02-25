Erro ao tentar enviar foto pelo Telegram
bot.SendPhoto(lalalalala);
SendPhoto
int SendPhoto(const long chat_id, const string local_path, string &photo_id, const string caption=NULL, const bool common_flag=false, const int timeout=10000) ou
|
int SendPhoto(const long chat_id, const string photo_id, const string caption=NULL)
SendPhoto
for(int i=0; i<bot.ChatsTotal(); i++) { CCustomChat *chat=bot.m_chats.GetNodeAtIndex(i); //--- se a mensagem não foi processada if(!chat.m_new_one.done) { chat.m_new_one.done=true; string text=chat.m_new_one.message_text; //--- início if(text=="/start") bot.SendMessage(chat.m_id,"Olá! Bem-vindo! \xF4CA"); //--- cotacoes if(text==_Symbol){ bot.SendMessage(chat.m_id,_Symbol + ": " + DoubleToString(SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_LAST), 1)); } //Removendo if(text=="/sair"){ bot.SendMessage(chat.m_id,"Removido de "+_Symbol); ExpertRemove(); } if(text=="/print") { ChartScreenShot(0,"Print.png",800,800,ALIGN_CENTER); bot.SendPhoto(chat.m_id,"Print.png",NULL); } } }
Ao acionar o comando /print, ele tira o print normalmente, fica na pasta files, mas não envia.
Olá @HENRIQUE ARAUJO DOS SANTOS, conseguiu resolver?
Olá Luigi! Infelizmente não, acabei deixando de lado.
Tente esse código:
void send_notification_telegram_photo(string descripton) { if(USING_NOTIFICATION_TELEGRAM == true) { int WIDTH = 800; // largura da imagem int HEIGHT = 600; // altura da imagem string name = "PRINT_TESTE_"+MAGIC_NUM+".png"; if(ChartScreenShot(0,name,WIDTH,HEIGHT,ALIGN_RIGHT)) Print("Nós salvamos a captura de tela ",name); else Print("GetLastError() "+GetLastError()); string code = bot.SendPhoto(name,TELEGRAM_CHANNEL_NAME,name,descripton); Print("CODE "+code); } }
Observe que eu uso a função ChartScreenShot() , Ela tira print do grafico e salva dentro da pasta /Files.
Depois da imagem salva, voce envia ela passando o nome da imagem em 'bot.SendPhoto()'
