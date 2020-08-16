Como colocar pause no código?
paggih:
Possuo o seguinte código:
precoBase=SymbolInfoDouble("symbol",SYMBOL_ASK);
//Colocar um pause de 1 sec aqui//
precoAtual=SymbolInfoDouble("symbol",SYMBOL_ASK);
Queria fazer isso, mas não encontrei nenhum comando para fazer isso.
No Python conheço o comando Sleep(), onde ele para todo o código no tempo determinado, existe algum semelhante para o mql5?
Acho que o Sleep() mesmo.
Sleep(1000); //1 segundo
Então, nesse caso o Sleep(), pelo o que eu entendi e testei, o Sleep() só funciona se for em funções diferentes, tipo, quando passa de uma função para a outra, porém, se eu utilizar ele como linha de comando, ele não funciona.
paggih:Acho que você não leu a documentação
