Como colocar pause no código?

Possuo o seguinte código:

   precoBase=SymbolInfoDouble("symbol",SYMBOL_ASK);

   //Colocar um pause de 1 sec aqui//

   precoAtual=SymbolInfoDouble("symbol",SYMBOL_ASK);


Queria fazer isso, mas não encontrei nenhum comando para fazer isso.

No Python conheço o comando Sleep(), onde ele para todo o código no tempo determinado, existe algum semelhante para o mql5?

 
Acho que o Sleep() mesmo.

Sleep(1000); //1 segundo

 
Então, nesse caso o Sleep(), pelo o que eu entendi e testei, o Sleep() só funciona se for em funções diferentes, tipo, quando passa de uma função para a outra, porém, se eu utilizar ele como linha de comando, ele não funciona.
 
Então, nesse caso o Sleep(), pelo o que eu entendi e testei, o Sleep() só funciona se for em funções diferentes, tipo, quando passa de uma função para a outra, porém, se eu utilizar ele como linha de comando, ele não funciona.
Acho que você não leu a documentação 
