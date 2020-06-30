Bid / Ask
111018654:
Boa tarde a todos, comecei a pouco tempo tentar desenvolver meu próprio EA, lógico que comecei com o mais simples possível, um EA baseado em médias móveis, porem estou tendo um erro na hora de plotar meu take e stop, vou mostrar a vocês como está o código e na sequencia o erro que está dando, espero que alguém com mais experiência possa me ajudar, dês de já agradeço.
...
e sempre que for postar um código utilize a opção de inserir código, assim facilita a visualização.
olhe esse post, que apesar da duvida ser diferente o erro era o mesmo.
Problemas ao postar no Market - Validação
- 2020.05.20
- www.mql5.com
Olá pessoal, Depois de dezenas de tentativas tentando colocar hoje um update do meu EA no Market do MT5 e dando erros variados, acho que está com a...
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Boa tarde a todos, comecei a pouco tempo tentar desenvolver meu próprio EA, lógico que comecei com o mais simples possível, um EA baseado em médias móveis, porem estou tendo um erro na hora de plotar meu take e stop, vou mostrar a vocês como está o código e na sequencia o erro que está dando, espero que alguém com mais experiência possa me ajudar, dês de já agradeço.
if(iMA_fast_buffer[0] > iMA_slow_buffer[0] && iMA_fast_buffer[1] < iMA_slow_buffer[1])
{
trade.Buy(LotedeEntrada, _Symbol, price_info.ask, price_info.ask-StopLoss, price_info.ask+TakeProfit, "[COMPRA]");
Print("Executada Ordem de Compra.",GetLastError());
}
if(iMA_fast_buffer[0] < iMA_slow_buffer[0] && iMA_fast_buffer[1] > iMA_slow_buffer[1])
{
trade.Sell(LotedeEntrada, _Symbol, price_info.bid, price_info.bid+StopLoss, price_info.bid-TakeProfit, "[VENDA]");
Print("Executada Ordem de Venda.",GetLastError());
}
-----------------------------------------------------------------------------------------
2020.06.30 13:38:12.494 2020.06.01 04:24:47 failed instant sell 0.01 USDCHF at 0.96011 sl: 50.00000 tp: -150.00000 [Invalid stops]
2020.06.30 13:38:12.494 2020.06.01 04:24:47 CTrade::OrderSend: instant sell 0.01 USDCHF at 0.96011 sl: 50.00000 tp: -150.00000 [invalid stops]
2020.06.30 13:38:12.494 2020.06.01 04:24:47 Executada Ordem de Venda.4756