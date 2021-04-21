Montagem de estruturas de opções na bolsa brasileira
Eu estou operando pela corretora orama, no MT5. Até o momento a corretora está sim reconhecendo que as opções vendidas cobrem as compradas, mas a montagem da operação eu fiz na mão.
Se souber de alguma ferramenta que permita operar pelo spread estou interessado.
Rapaz, eu não sabia que a Orama estava aceitando MT5. Obrigado peça dica! O site deles não fala nada sobre oferecerem Metatrader.
Vc disse que fez a montagem "na mão". Foi pelo MT5 mesmo? Ou foi pelo home broker?
Ainda não consegui uma solução para isso no MT5. Se conseguir fazer no MT5 manualmente, consegue por robô também, pois não há diferença (a menos que leve algum tempo para a ponta recém-adquirida ser reconhecida como garantia).
Respondendo à sua pergunta sobre ferramenta que permita operar pelo spread: a Clear permite operar pelo spread usando o robô do próprio home broker deles, mas, pelo que pude perceber até agora, o robô deles compra/vende as duas pontas a mercado, de modo que compra muito caro e vende muito barato o spread (em especial no caso de opções pouco líquidas).
Dá pra fazer facilmente um robô simples no MT5 para comprar/vender o spread a preços bem melhores, posicionando ofertas pendentes nas duas pontas.
Eu só não fiz isso ainda porque não encontro uma corretora que reconheça a ponta comprada como garantia para ponta vendida no metatrader.
Pior ainda: nem sequer encontro uma corretora que permita ficar vendido em opções no metatrader, mesmo oferecendo dinheiro e outros ativos que cubram a garantia exigida pela B3.
Também não sabia dessa disponibilidade da Orama em MT5! Hoje acabei de ser notificado que a Genial começa a oferecer MT5, e ao que tudo indica, com base de opções também.
Obrigado pela informação. Vou olhar.
Já são 7 corretoras brasileiras com MT5 então.
Prezados amigos do fórum,
Alguém já conseguiu montar, no MT5, em corretora brasileira, estruturas de opções que incluam "pernas" vendidas (travas, borboletas, calendário, etc.) ?
Em caso positivo:
- Conseguiu em qual corretora?
- No caso de estruturas sem risco de crédito (trava de alta com calls, por exemplo), quando a montagem é feita no MT5 essa corretora reconhece automaticamente as opções compradas como garantia para as opções vendidas? Ou a montagem da estrutura consome margem?
Obrigado!
Olá Patinhas,
Na XP eu consigo vender opções de PUT. E consigo vender CALLs também, mas nesse caso eu tinha a ação na mesma quantidade. Mas ainda não testei estruturas.
Olá pessoal,
Testei a montagem de uma borboleta com PUTs no MT5 da XP e deu certo! Nenhuma margem de garantia está sendo cobrada.
No caso, foi uma estrutura com débito: Long put butterfly.
Olá pessoal . Estou com um problema para encontrar opções de empresas menores tipo equatorial. Elas não aparecem . Sabem se o Metatrader limita opções pouco líquidas?
Tenho realizado algumas operações pela Órama tbm sem problemas via MT5.
Um EA seria bem interessante até mesmo para fazer rolagens e travas pois facilitaria bem o trabalho.
