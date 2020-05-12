Como conseguir o Payout de um ativo em opções binárias e fornecer para o EA

Olá, 

Comecei a utilizar o Metatrader a pouco tempo e estou tendo algumas dificuldades.

Minha intenção é criar um EA para opções binárias. A única forma que encontrei foi através do MT2Trading.( Se alguém souber de outra maneira, também gostaria de saber)

O ponto positivo é que a MT2Trading disponibiliza a plataforma gratuitamente, você só precisa pagar a assinatura caso deseje operar com contas reais. Dessa forma dá pra aprender a desenvolver nela e testar estratégias e assim descobrir se vale ou não a pena comprar.

Passei um tempo tentando fazê-la funcionar por conta própria, mas infelizmente cheguei num ponto onde não sei mais o que tentar ou o onde buscar uma solução, e por isso estou postando aqui.

Eles oferecem essa documentação:

https://www.mt2trading.com/pt-br/docs/mql-library/

No final das contas minha principal dúvida é como encontrar o Payout que determinado papel tem no momento. Essa informação, logicamente, é fundamental para a criação do EA.


Então se alguém tiver alguma sugestão para qualquer um desses pontos, eu agradeço bastante.


1- Como conseguuir o Payout de um ativo no MT2Trader?

2- Qualquer outra plataforma ou modo de conseguir colocar na EA o Payout de ativos para operar opções binárias.


Obrigado!

Faz a sua estratégia resultar em um indicador de setas, depois usa o auto conector para ler os buffers, depois em settings você pode escolher o payout minimo para a entrada.


Mas deixa eu fazer uma pergunta: Pode usar isso na iq option?

 
Opa!

Então, segundo a MT2Trading só não pode usar VPS na IQ Option, mas de qualquer forma eu to pensando em usar a Binary.com.

Talvez eu nem tenha entendido direito o que você escreveu, mas a informação que to procurando é quantos % eu vou receber em caso de Win. Se eu não souber essa informação, EA pode montar uma posição onde eu só vá ganhar 30% por exemplo.

Eles tem um EA até bem completo, com diversos indicadores mas não dá pra testar a estratégia que eu quero. Nesse EA você tem a opção de escolher qual o payout mínimo pra que ele faça a entrada.



Só que não encontrei uma forma de pegar essa informação no meu próprio EA.

