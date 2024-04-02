Não recebo sms de texto e não recebo mensagem no telegran....Para enviar o codigo de confirmação e me tornar vendedor

Novo comentário
 
Já tentei inumeras vezes e não recebo as mensagem de sms e não recebo mensagens no telegram depois de colocar meu numero de telefone correto e tentar receber o codigo ? Ja tenho terminal no celular android e tenho id metaquates testado e quando testo atraxez da plataforma da certo mas quando tento receber as mensagens sms ou telegran não vem o codigo para eu confirmar ? Como faço ? Onde esta o erro ? Quero me cadastrar como vendedor pois tenho uma otima performance e não consigo ? Como fazer para funcionar ?

Obrigado
 
Estou com o mesmo problema e a opção de receber mensagem pelo Telegram aparace desativada. Será que alguém lê esse forúm?
 

Estou com o mesmo problema. O seu problema foi resolvido? Como resolver, alguém sabe?

 
Eu ja tentei inumeras vezes, tanto por SMS quanto pelo telegran, e nada funciona...Alguem sabe como proceder ?
 

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

O que fazer se não estou recebendo o SMS de verificação do MQL5.com no meu telefone?

Eleni Anna Branou , 2023.04.05 11:41

Por favor   verificar   a seguir:

  • Certifique-se de que a cobertura da rede seja forte
  • Certifique-se de que os números de celular não estejam em roaming (nesse caso, a entrega não é garantida).
  • Certifique-se de que os SMS indesejados sejam removidos para que a memória do telefone não fique cheia.
  • Reinicie o telefone para atualizar a rede (mantenha-o desligado por 10 minutos para redefinir a rede) e envie uma mensagem para testar.
  • Verifique se há aplicativos móveis ou configurações que possam filtrar mensagens SMS

Você pode trocar o sim para outro telefone e enviar uma mensagem para esse número para testar.

Se você usa um iPhone:

  • Verifique se 'Filtrar remetentes desconhecidos' não está ativado em 'Configurações' > 'Mensagens'.
  • Se a função 'Não perturbe' estiver ativa em um iPhone, você não receberá nenhuma notificação quando o dispositivo estiver bloqueado.
    Deslize para baixo na parte direita da tela e toque em "Foco".
  • Certifique-se de que não haja nenhum aplicativo de terceiros presente no aparelho que possa filtrar o tráfego.
Crédito para Abhishek Yadav por essas dicas.

 
Ja tentei números diferentes e não recebo o SMS e nem consigo fazer no Telegram!

Ajuda a gente sem ficar mandando mensagem já gravada 
 
Henrique Couto #Ja tentei números diferentes e não recebo o SMS e nem consigo fazer no Telegram! Ajuda a gente sem ficar mandando mensagem já gravada 

Fale conosco (mql5.com)

 
Vinicius Pereira De Oliveira #:   Fale conosco (mql5.com)

Passo a passo:


 

Já enviei diversos pedidos ao suporte e até hoje não consegui concluir o cadastro. Simplesmente não recebo o 
SMS e já tentei com 2 números diferentes. Recebo SMS normal de todos os serviços, inclusive internacionais. Não uso qualquer anti-spam.

Preciso de ajuda. Alguem?:

Novo comentário