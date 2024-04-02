Não recebo sms de texto e não recebo mensagem no telegran....Para enviar o codigo de confirmação e me tornar vendedor
Estou com o mesmo problema. O seu problema foi resolvido? Como resolver, alguém sabe?
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
O que fazer se não estou recebendo o SMS de verificação do MQL5.com no meu telefone?
Eleni Anna Branou , 2023.04.05 11:41
Por favor verificar a seguir:
- Certifique-se de que a cobertura da rede seja forte
- Certifique-se de que os números de celular não estejam em roaming (nesse caso, a entrega não é garantida).
- Certifique-se de que os SMS indesejados sejam removidos para que a memória do telefone não fique cheia.
- Reinicie o telefone para atualizar a rede (mantenha-o desligado por 10 minutos para redefinir a rede) e envie uma mensagem para testar.
- Verifique se há aplicativos móveis ou configurações que possam filtrar mensagens SMS
Você pode trocar o sim para outro telefone e enviar uma mensagem para esse número para testar.
Se você usa um iPhone:
- Verifique se 'Filtrar remetentes desconhecidos' não está ativado em 'Configurações' > 'Mensagens'.
- Se a função 'Não perturbe' estiver ativa em um iPhone, você não receberá nenhuma notificação quando o dispositivo estiver bloqueado.
Deslize para baixo na parte direita da tela e toque em "Foco".
- Certifique-se de que não haja nenhum aplicativo de terceiros presente no aparelho que possa filtrar o tráfego.
Passo a passo:
Já enviei diversos pedidos ao suporte e até hoje não consegui concluir o cadastro. Simplesmente não recebo o
SMS e já tentei com 2 números diferentes. Recebo SMS normal de todos os serviços, inclusive internacionais. Não uso qualquer anti-spam.
Preciso de ajuda. Alguem?:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Obrigado