Esconder temporariamente o indicador.

Novo comentário
 

Galera, boa tarde.

Sou novo no MT5 e coloco indicadores na minha tela para auxiliar nos meus trades. Porém as vezes preciso tirar algum indicador que está poluindo minha análise naquele momento. Atualmente o que eu faço é excluir o indicador, pois não achei alguma opção para somente "esconder".

Isso é trabalhoso e gasta tempo que as vezes pode ser precioso no day trade.

Gostaria de saber se o MT5 tem alguma função de esconder e mostrar o indicador sempre que eu precisar.


Agradeço a ajuda.

Att,

Welton

 
wXavier:

Galera, boa tarde.

Sou novo no MT5 e coloco indicadores na minha tela para auxiliar nos meus trades. Porém as vezes preciso tirar algum indicador que está poluindo minha análise naquele momento. Atualmente o que eu faço é excluir o indicador, pois não achei alguma opção para somente "esconder".

Isso é trabalhoso e gasta tempo que as vezes pode ser precioso no day trade.

Gostaria de saber se o MT5 tem alguma função de esconder e mostrar o indicador sempre que eu precisar.


Agradeço a ajuda.

Att,

Welton

Não não tem como esconder, mas você pode usar os Profiles. Você grava um Profile com o seus indicadores e outro SEM o indicador(es) que precisa.


;)

 

Ola,

Você pode salvar um template (botão direito no gráfico, Template, Salvar Template) e depois recuperar o template (botão direito no gráfico, Template, Carregar Template).

Ou criar diversos templates para cada análise que você deseja e ir utilizando depois carregando no gráfico.

Novo comentário