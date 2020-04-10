Esconder temporariamente o indicador.
wXavier:
Galera, boa tarde.
Sou novo no MT5 e coloco indicadores na minha tela para auxiliar nos meus trades. Porém as vezes preciso tirar algum indicador que está poluindo minha análise naquele momento. Atualmente o que eu faço é excluir o indicador, pois não achei alguma opção para somente "esconder".
Isso é trabalhoso e gasta tempo que as vezes pode ser precioso no day trade.
Gostaria de saber se o MT5 tem alguma função de esconder e mostrar o indicador sempre que eu precisar.
Agradeço a ajuda.
Att,
Welton
Não não tem como esconder, mas você pode usar os Profiles. Você grava um Profile com o seus indicadores e outro SEM o indicador(es) que precisa.
;)
