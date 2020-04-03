Não consigo abrir nini índice e nem mini dolar
RodrigoLobianco:Vc está conectado na Metaquotes. Tem que abrir conta numa corretora brasileira e se conectar pela corretora.
Não aparece nos ativos nada de graficos p q eu trabalhe nem no bovespa (mini indice) WIN e nem no mini dolar WDO
Alguem sabe me dizer como faço p conseguir abrir aqui?
Trader_Patinhas:
Sou tão barriga verde q não faço ideia de como faço isso
é meu primeiro contato com a plataforma
Pesquise na internet as corretoras do Brasil, abra a conta na corretora e depois solicite para abrir uma conta na plataforma do Metatrader5 com a corretora.
Estou na corretora Clear, e durante todo o dia não consegui realizar operações com mini índice nem mini dólar. Sou iniciante e estou utilizando a conta DEMO. O que está acontecendo? Ja instalei, desinstalei, instalei de novo e não consigo abrir ordem nem visualizar esses ativos. Ví em tutorias ta própria Clear onde eles operam mini índice e mini dólar. Tentei por liquidez, por vencimento, nada deu certo. Tentei todas as opções de mini índice que encontrei na plataforma, nenhum deu certo. Não consegui.
Adriano Cabo:
Abre a aba diário e compare com a imagem abaixo:
As barrinhas verdes significam que a conexão está ok. Trading enable significa: logado c/senha para negociação.
Obrigado! Consegui
