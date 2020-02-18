SLIPPAGE

Qual é a slippage média  de contas real em WIN (mini indice) com os seus Expert Advisors?
 
Qual é a slippage média  de contas real em WIN (mini indice) com os seus Expert Advisors?

Depende da hora, tipo de conexão, volume, etc etc etc.... vai de 5 à 55 pontos, no meu caso.

 

Realmente depende  de várias variáveis. Eu estou fazendo um backtest de  uma estratégia no profitchart, um valor de 3 ticks de slippage em todas as ordens seria um valor  próximo da realidade?, sendo que eu opero com ate 10 minis. Eu pensava que com a RLP os slippages iriam diminuir, no seu caso os 55 pontos de slippage, na minha opinião é um valor alto.


Eric,

Quando você diz 3 ticks são 15 pontos? ou são 3 refresh de leituras no OnTick? Pois WIN é de 5 em 5 pontos. Se for isso, 15 pontos para uma operação de apenas 10 contratos acho que está dentro de uma média alcançável sim, mas não menor que isso, pelo contrário, disso para maior, geralmente.

Quanto aos 55 pontos é alto sim, mas acontece. Hoje mesmo aconteceu comigo 1x.

 
Sim Ruy, os 3 ticks são os 15 pontos. O que você acha da RLP, você aderiu? se aderiu, houve melhora na execuçaõ?
ericcobain3:
Sim Ruy, os 3 ticks são os 15 pontos. O que você acha da RLP, você aderiu? se aderiu, houve melhora na execuçaõ?

Eric, bom dia,

Mesmo em VPS eu geralmente performo com perda média de 3 ticks, veja ontem por exemplo, conta real, meu alvo é 55 pontos (11 ticks), porém a média ficou entre 8 e 9 ticks:


 
Bom dia,

Uma dúvida, se puder responder é claro.
Se entra uma quantidade de pontos, exemplo: 20/30/40, mas não chega no seu alvo sua programação pega esses pontos ou deixa voltar para o stop? 
Pergunto isso pois tenho uma estratégia simples que é para 50 pontos e ocorre muito de entrar pontos como exemplifiquei acima, e de voltar e me stopar, estava pensando em jogar no 0x0 ou algo como uns dois a três ticks. Enfim queria apenas uma opinião.

Att,
Jonathan
 
Jonathan, bom dia,

Essa técnica que você sita de, caso volte pegue no 0x0 chama-se Breakeven. Eu só utilizo breakeven a partir de 300 pontos (em outro EA), pois, neste meu caso que é 55 pontos se eu colocar breakeven serei o "campeão" de breakevens, vai mais pegar 0x0 do que qualquer outra coisa.

Geralmente breakeven é útil em movimentos mais sólidos, ou seja, que o índice vá de forma mais "decidida" numa direção. No meu caso para este setup que printei acima é um momento de zigue-zague então, muitas vezes, antes mesmo do TP ou STLoss ele ainda flutua no 0x0 muitas vezes, o que inviabiliza o breakeven.

Resumindo: deixo ir a Stop Loss.
Olá Ruy, sim eu sei que isso se chama breakeven. A dúvida era justamente entender se valeria a pena, pois nessa estratégia tbm por diversas vezes ele flutua no 0x0, porém a ideia é que fosse algo rápido. Mesmo pegando o stop algumas vezes a aceitabilidade é considerável, estudando atualmente em por um filtro para tentar capturar os momentos mais volumosos.
 
Isso ai, o meu princípio é o mesmo quanto a assertividade, não me importa se vai haver stop ou não, desde que os pontos obtidos nas assertividades sejam maiores o suficiente para saldo positivo no final das contas.

Abraços e sucesso com seu setup :)

