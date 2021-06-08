Salvar dados dos gráficos.

Existe alguma forma de "salvar" os dados dos gráficos?


As vezes algum objeto ou indicador que eu tenha incluído em alguma janela do gráfico desaparece quando abro em outro dia.

Hoje aconteceu uma coisa diferente mas se existir esse recurso eu estaria salvo.

Abri hoje, tinha logado na Clear, a janela Observação do Mercado estava atualizando mas o gráfico tinha apenas uma janela (no lugar das 9 que uso) e estava Atualizando....

Entrei em contato com a Clear, me passaram um novo servidor, mas continuava a mesma coisa, dai tentei criar novamente os gráficos e OK, mas terei o trabalho de criar tudo novamente, inserir os indicadores, objetos de estudo, etc. 

Tem como salvar isso para se acontecer novamente eu recuperar???????

 
botão direito no gráfico:


 
Obrigado. É uma coisa simples mas, em minha opinião, não é nada intuitivo, pois uma template é uma template... não faz sentido ser uma ferramenta para guardar estudos.... rsrsrs... enfim, resultou.
