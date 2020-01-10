Gráfico MT5 diferente de outras plataformas
Victor Hugo:
Boa tarde
Estou verificando que o gráfico de um ativo está diferente de outras plataformas, e assim me gerou um sinal falso.
para onde deve ser reportado esse tipo de coisa?
Att.
Poste as telas e mais informações.
Não existe suporte direto da Metaquotes, mas antes você precisa identificar se é um problema da plataforma ou da Corretora em fornecer o Market Data corretamente.
