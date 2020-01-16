Remoção de Sinal

Prezados,

Alguém saberia me dizer como faço para remover um sinal criado.


Atenciosamente, 

Edson

 
Leia as regras.

Boa tarde.


Acesse o sinal e clique na imagem a seguir:


 

Obrigado pela ajuda.


Edson

