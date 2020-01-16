Remoção de Sinal
Edson Brasil de Souza:
Prezados,
Alguém saberia me dizer como faço para remover um sinal criado.
Atenciosamente,
Edson
Leia as regras.
Regras de Utilização do Serviço de Sinais
- www.mql5.com
No site MQL5.com, a seção "Sinais" é projetada para monitorar os resultados de negociação e transmitir sinais de negociação, com base na realização de operações de compra/venda, na conta de negociação do Provedor de sinais. No site mql5.com, o serviço "Sinais" está disponível apenas a usuários registrados que concordam em aceitar as exigências...
Edson Brasil de Souza:
Alguém saberia me dizer como faço para remover um sinal criado.
Prezados,
Alguém saberia me dizer como faço para remover um sinal criado.
Boa tarde.
Acesse o sinal e clique na imagem a seguir:
Obrigado pela ajuda.
Edson
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Prezados,
Alguém saberia me dizer como faço para remover um sinal criado.
Atenciosamente,
Edson