Visualização do gráfico - Não rola na vertical?

Metatrader 5. Quando faço uma projeção de Fibonacci não consigo rolar o gráfico para cima dos candles para ver a projeção. O gráfico só rola para os lados...

Como faço para ver o espaço em branco acima do último preço?

Infelizmente não dá, o MT5 só te permite redimensionar o gráfico verticalmente e não movê-lo. Para redimensioná-lo basta tocar no preço (lado direito) e puxar para cima ou para baixo.

 
Ola Lucas, já tentou deslocar o gráfico para esquerda, usando a setinha que fica no topo da janela do gráfico de preços.


 
Se quiser fazer isso, fica uma bosta. Mas tu clica com o direito no grafico, propriedades, dai tu vai na primeira aba e define uma escala fixa. A partir desse ponto o metatrader não controla mais o zoom que voce definiu como fixo e pode usar as setinhas ou a movimentacao do mouse clicando e arrastando. Sinceramente, eu nao recomendo fazer isso.
 
Thiago Duarte:

Infelizmente não dá, o MT5 só te permite redimensionar o gráfico verticalmente e não movê-lo. Para redimensioná-lo basta tocar no preço (lado direito) e puxar para cima ou para baixo.

Valeu Thiago. Achei que a limitação era minha, mas pelas respostas fica claro que os desenvolvedores são fracos no óbvio. Ativos fazendo topo histórico você não consegue expandir o Fibo para possível alvo. Ainda bem que sei fazer conta kkk abraço
 
Olá Lucas,

lamento não estar a altura de seu conhecimento. Então, humildemente (rsrs...)  terei maior prazer em não mais responder nenhum de seus questionamentos.

