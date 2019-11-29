Visualização do gráfico - Não rola na vertical?
Metatrader 5. Quando faço uma projeção de Fibonacci não consigo rolar o gráfico para cima dos candles para ver a projeção. O gráfico só rola para os lados...
Como faço para ver o espaço em branco acima do último preço?
Grato
Infelizmente não dá, o MT5 só te permite redimensionar o gráfico verticalmente e não movê-lo. Para redimensioná-lo basta tocar no preço (lado direito) e puxar para cima ou para baixo.
Metatrader 5. Quando faço uma projeção de Fibonacci não consigo rolar o gráfico para cima dos candles para ver a projeção. O gráfico só rola para os lados...
Como faço para ver o espaço em branco acima do último preço?
Grato
Infelizmente não dá, o MT5 só te permite redimensionar o gráfico verticalmente e não movê-lo. Para redimensioná-lo basta tocar no preço (lado direito) e puxar para cima ou para baixo.
Valeu Thiago. Achei que a limitação era minha, mas pelas respostas fica claro que os desenvolvedores são fracos no óbvio. Ativos fazendo topo histórico você não consegue expandir o Fibo para possível alvo. Ainda bem que sei fazer conta kkk abraço
Olá Lucas,
lamento não estar a altura de seu conhecimento. Então, humildemente (rsrs...) terei maior prazer em não mais responder nenhum de seus questionamentos.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Metatrader 5. Quando faço uma projeção de Fibonacci não consigo rolar o gráfico para cima dos candles para ver a projeção. O gráfico só rola para os lados...
Como faço para ver o espaço em branco acima do último preço?
Grato