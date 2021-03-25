Erro no registro de sinal negociação MT5
Estou com a mesma dificuldade, se alguém puder ajudar, ajudaria dois colegas.
Estou com o mesmo problema
Caros colegas, consegui resolver esse problema, segue o passo a passo:
1° entra no seu meta trader e configura a senha do investidor, coloquei letras e números minúsculos.
2°feito isso basta ir ao site e inserir a senha do investidor na área de senha e pronto, vai reconhecer.
-procurar servidor;
-colocar o numero da conta metatrader;
-demo ou real e pronto vai dar certo.
Caso fique com alguma dúvida fala ai, se deu certo, fala ai também... espero ter ajudado.
Obrigada Silvano,fiz como você orientou e deu certo pra mim...
Estou tentando registrar meu segundo sinal de negociação disponível para "compra", minha conta está toda verificada, porem, quando vou registrar aparece a seguinte mensagem:
Falha na autorização. Por favor verifique os dados da conta de negociação.
Já tentei reinstalar meu metatrader, alterei a senha do portal e da conta metatrader e nada.
Alguem consegue me ajudar?
Obrigado