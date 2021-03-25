Erro no registro de sinal negociação MT5

Estou tentando registrar meu segundo sinal de negociação disponível para "compra", minha conta está toda verificada, porem, quando vou registrar aparece a seguinte mensagem:

 Falha na autorização. Por favor verifique os dados da conta de negociação.


Já tentei reinstalar meu metatrader, alterei a senha do portal e da conta metatrader e nada.

Alguem consegue me ajudar?


Obrigado

 
Estou com a mesma dificuldade, se alguém puder ajudar, ajudaria dois colegas. 
 
Silvano Fortes Pinheiro:
Cara eu tentei registrar sem colocar sinal pago  e dps alterei deu certo.
 
Estou com o mesmo problema
 

Caros colegas, consegui resolver esse problema, segue o passo a passo: 

1° entra no seu meta trader e configura a senha do investidor, coloquei letras e números minúsculos. 


2°feito isso basta ir ao site e inserir a senha do investidor na área de senha e pronto, vai reconhecer.
-procurar servidor;

-colocar o numero da conta metatrader;

-demo ou real e pronto vai dar certo.



Caso fique com alguma dúvida fala ai, se deu certo, fala ai também... espero ter ajudado.

 
Obrigada Silvano,fiz como você orientou e deu certo pra mim...
