Please friends, EA Robot Schedule start operations
doesn't work, I'm in Brazil time zone: https://www.mql5.com/pt/code/26270
Meu amigo, se quiser ajuda dos BR, coloque em portugues, a gente tbm manja hahaha
Olá Eduardo kkk valeu Edu kk obrigado kkk
Amigo, por favor. Poderia me ajudar?
Seria possível desenvolver ou ajustar este EA?
Gostaria que ele comprasse de manhã e vendesse de madrugada com um moderador financeiro para ter segurança
se ele fizer algo parecido ficaria muito agradecido, por favor, poderia passar seu orçamento? Não sei como funciona.
Lembrando (não tenho muitas condições) kkkk por isso estou entrando neste mundo forex kk obrigado, abraços!
Eu gostaria de deixar no vps. Obrigado, abraço
Olá Andre,
Sim é possível desenvolver um novo EA ou ajustar esse EA para atender suas necessidades, contudo se você não tem conhecimentos de programação pode solicitar um serviço de um programado nesta aba Freelance
Olá Davi! Amigo, por favor, saberia dizer mais ou menos o valor para desenvolver um EA com essas características? Obrigado, abraço
to 9am?
I did not find it: https://www.mql5.com/pt/code/mt4/experts
Thanks hugs!