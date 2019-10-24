Please friends, EA Robot Schedule start operations

Hello friends, please.
Is there any Robot for
schedule start of operations

to 9am?

I did not find it: https://www.mql5.com/pt/code/mt4/experts

I will put my eas on vps
to trade only during the day
or at night.

Please that change help I get
thank you very much.

Thanks hugs!



doesn't work, I'm in Brazil time zone: https://www.mql5.com/pt/code/26270 

 

Yes!

 
Meu amigo, se quiser ajuda dos BR, coloque em portugues, a gente tbm manja hahaha
 
Eduardo Oliveira:
Meu amigo, se quiser ajuda dos BR, coloque em portugues, a gente tbm manja hahaha

Olá Eduardo kkk valeu Edu kk obrigado kkk

Amigo, por favor. Poderia me ajudar?

Seria possível desenvolver ou ajustar este EA?

Gostaria que ele comprasse de manhã e vendesse de madrugada com um moderador financeiro para ter segurança

se ele fizer algo parecido ficaria muito agradecido, por favor, poderia passar seu orçamento? Não sei como funciona.

Lembrando (não tenho muitas condições) kkkk por isso estou entrando neste mundo forex kk obrigado, abraços!


 
Eduardo Oliveira:
Meu amigo, se quiser ajuda dos BR, coloque em portugues, a gente tbm manja hahaha

Eu gostaria de deixar no vps. Obrigado, abraço

 
Andre Ricardo:

Olá Eduardo kkk valeu Edu kk obrigado kkk

Amigo, por favor. Poderia me ajudar?

Seria possível desenvolver ou ajustar este EA?

Gostaria que ele comprasse de manhã e vendesse de madrugada com um moderador financeiro para ter segurança

se ele fizer algo parecido ficaria muito agradecido, por favor, poderia passar seu orçamento? Não sei como funciona.

Lembrando (não tenho muitas condições) kkkk por isso estou entrando neste mundo forex kk obrigado, abraços!


Olá Andre,

Sim é possível desenvolver um novo EA ou ajustar esse EA para atender suas necessidades, contudo se você não tem conhecimentos de programação pode solicitar um serviço de um programado nesta aba Freelance  

 
Davi Silva:

Olá Andre,

Sim é possível desenvolver um novo EA ou ajustar esse EA para atender suas necessidades, contudo se você não tem conhecimentos de programação pode solicitar um serviço de um programado nesta aba Freelance  

Olá Davi! Amigo, por favor, saberia dizer mais ou menos o valor para desenvolver um EA com essas características? Obrigado, abraço

 

Algo assim. Com moderador financeiro e relógio para programar no vps o início das negociações. Não conseguir criar um pedido no Freelance. Está com tela de erro. E agora? Obrigado amigos!

 
Andre Ricardo:

Algo assim. Com moderador financeiro e relógio para programar no vps o início das negociações. Não conseguir criar um pedido no Freelance. Está com tela de erro. E agora? Obrigado amigos!

Andre,

Leias as regras do serviço de Freelancer. O valor mínimo é $30. 

