Como abrir 2 Expert no mesmo gráfico?

Ola, pessoal estou querendo abrir 2 expert no mesmo gráfico porem um pede para substituir o outro não deixa anexar... Alguém conhece alguma ferramenta que possibilita isso?
 
  Olá,

  Talvez faria mais sentido se abrisse 2 gráficos e inserisse um EA em cada gráfico.


   

 

Entendo, mas ideia usar renko (expert) + Boleta que tambem utiliza expert o problema que um pede para substituir o outro ...

   

 
Boa tarde Clebar,

o EA RENKO fica rodando numa janela gráfica populando o instrumento RENKO..., você abri outra janela com o instrumento RENKO e pluga seu EA nela . Veja exemplo abaixo.

At.te Rogério


 
Vc pode criar um dicionário de objetos extendendo a classe Object. Com isso vc precisa de um gerenciador do dicionário  das suas estratégias, faço isso para poder operar vários instrumentos/tempos gráficos com apenas um gráfico aberto, consequência disso é menor consumo de memória.
