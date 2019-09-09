Como abrir 2 Expert no mesmo gráfico?
Ola, pessoal estou querendo abrir 2 expert no mesmo gráfico porem um pede para substituir o outro não deixa anexar... Alguém conhece alguma ferramenta que possibilita isso?
Entendo, mas ideia usar renko (expert) + Boleta que tambem utiliza expert o problema que um pede para substituir o outro ...
Boa tarde Clebar,
o EA RENKO fica rodando numa janela gráfica populando o instrumento RENKO..., você abri outra janela com o instrumento RENKO e pluga seu EA nela . Veja exemplo abaixo.
At.te Rogério
CLeber.ross:Vc pode criar um dicionário de objetos extendendo a classe Object. Com isso vc precisa de um gerenciador do dicionário das suas estratégias, faço isso para poder operar vários instrumentos/tempos gráficos com apenas um gráfico aberto, consequência disso é menor consumo de memória.
