Copiar sinal de indicador para backtest
testador de estratégias selecione o modo de teste de indicadores
Denis Nikolaev, obrigado por responder.
Eu tenho uma ferramente aqui para testar alguns indicadores, basta colocar o nome dele, setar 0 e 1 para call ou put, mas ele simplesmente não pega os alertas.
Eu tenho uma ferramente aqui para testar alguns indicadores, basta colocar o nome dele, setar 0 e 1 para call ou put, mas ele simplesmente não pega os alertas.
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Estou tentando copiar o sinal do indicador "fxr_sr_zones_3.20" para um backtest, mas ele não da sinal algum.
Pode me ajudar?