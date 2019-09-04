Copiar sinal de indicador para backtest

Novo comentário
 
Olá pessoal, boa noite!
Estou tentando copiar o sinal do indicador "fxr_sr_zones_3.20" para um backtest, mas ele não da sinal algum.
Pode me ajudar?
 
testador de estratégias selecione o modo de teste de indicadores
 
Denis Nikolaev, obrigado por responder.

Eu tenho uma ferramente aqui para testar alguns indicadores, basta colocar o nome dele, setar 0 e 1 para call ou put, mas ele simplesmente não pega os alertas. 
 
las alertas aún deben configurarse en la pestaña configuración de MT
 
Infelizmente os buffs da seta não estão habilitados. 
Alguma sugestão?
Arquivos anexados:
IA_HL.ex4  15 kb
 
Wanderson Silva:
Infelizmente os buffs da seta não estão habilitados. 
Alguma sugestão?
1
Novo comentário