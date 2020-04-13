Serviço MQL5 VPS lançado em São Paulo! - página 2
Seja como for, recomendo manter um algoritmo de limpeza permanente, para não correr o risco de descobrir o limite no meio de uma posição de alta exposição.
Esse tipo de risco eu não corro, pois durante o período de trading eu armazeno informações somente em memória. Só depois que o mercado fecha é que eu abro arquivo em disco e gravo o que está na memória.
Em caso de queda de energia (muito improvável em um serviço de nuvem) eu posso perder o log inteiro, mas a prioridade é garantir uma velocidade de processamento uniforme, sem "gargalos", para execução eficiente das operações. Por isso eu adoto a política de não fazer nenhuma chamada de sistema operacional durante o trading. Armazeno tudo em memória durante o pregão e só faço chamada de sistema (leitura/gravação de arquivos, comunicação por socket, etc.) com o pregão fechado.
Muito obrigado pelas respostas e pela excelente discussão! Quando souber os limites de espaço em disco e consumo de rede no VPS divulga pra gente! Abraços!
Latência menor que 1ms pras corretoras? SHOW !!!!!
Até o momento o melhor que eu vinha conseguindo era 8ms na Amazon!
Ainda não dá pra "HFT" mas já vai dar pra fazer um "MFT", kkk!
A partir de agora não vai adiantar diminuir mais a latência, pois o gargalo passou a ser o delay na execução dos eventos MQL5: eles só são verificados a intervalos de no mínimo 15.6 ms e aparentemente não adianta alterar a configuração na API do Windows que diminui esse período - vejam aqui. Esse intervalo mínimo de verificação ainda é um grande obstáculo pra se negociar em alta frequência no MT5. Há alguma intenção da Metaquotes de rever isso em versões futuras?
De onde você roda seu VM da Amazon? Não vi nenhuma opção de localização no Brasil.
Olá Vinicius Maciel, existe a mais de 8 anos (ver matéria em https://tecnoblog.net/85639/amazon-aws-datacenter-sao-paulo/), entretanto isso é definido no momento de seleção da região fornecida em sua conta da AWS. No caso, para América do Sul (São Paulo) o código da região é sa-east-1.
Sds.,
Rogério Figurelli
Acho curioso que vocês se preocupam tanto com esse 1 ou 2 ms de diferença entre os vps, ou outros 1 ou 5ms de processamento, quando o grande problema é a execução da corretora + book que geralmente consome 15, 100, 500, 1000ms.... A pior parte é quando trava ou cai a conexão mesmo estando em um vps, coisa que já vi acontecer em todas as corretoras brasileiras que rodam mt5.
Pra não deixar sem resposta, o mais importante é escolher a corretora e isso muda diariamente, as vezes uma tá boa e depois de um tempo começa a dar problema e a que era ruim fica boa...
Olá @Rogerio Figurelli, fiz upload de 12 EA's para a VPS da MQL5 e é informado este erro. Na plataforma MT5 esses EAs não tiveram problemas, oque pode estar ocorrendo?