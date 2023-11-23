Indicadores não aparecem na tela após serem carregados..
Opa boa noite,
1) Os indicadores não aparecem? Use o ChartIndicatorAdd para abrir o indicador no gráfico.
2) Nem mesmo, na lista de indicadores? Então o TF do gráfico está diferente do TF dos indicadores.
Obs: O comando ExpertRevove() é desnecessário para return diferente de INIT_SUCCEEDED
ChartIndicatorAdd(0,0,iMA); ChartIndicatorAdd(0,1,iRsi);
Olá Rogério, boa noite meu caro
obrigado pela resposta. Não aparecem nem mesmo na lista de indicadores mesmo estando todos no mesmo TF do gráfico como abaixo.
deixei todos os indicadores no TF corrente para testar e resulta na mesma condição.
É normal pra vc essa condição de ter de utilizar o ChartIndicatorAdd ?
Outra dúvida, eu uso o ATR para cálculo do SL e TP. Você acha que mesmo sem mostrar o indicador, o programa recebe os dados corretamente do ATR?
...deixei todos os indicadores no TF corrente para testar e resulta na mesma condição.
Certo.... primeiro coloca os indicadores no gráfico de preços usando o comando ChartIndicatorAdd . Só vai aparecer o indicador no gráfico cujo TF seja também o do gráfico.
... É normal pra vc essa condição de ter de utilizar o ChartIndicatorAdd ?
Normal demais, a ideia é esconder os indicadores usados no EA e foi uma evolução em relação ao MT4, pois quando programava em MT4 não existia essa possibilidade e acho que ainda não existe, não sei.
... Você acha que mesmo sem mostrar o indicador, o programa recebe os dados corretamente do ATR?
Acho não, tenho certeza que sim, os buffers serão copiados corretamente. Veja só, indicador usado EA não necessariamente é sobre o mesmo SYMBOL ou TF.... Você pode imaginar uma coisa nada maluca do tipo : Vender INDICE se IND romper para baixo a média(6) das últimas horas e o DOL romper para cima a média(3) dos últimos dias.
Excelente meu amigo, tirou todas as minhas dúvidas. Com o comando adicionei todos os indicadores no chart.
Agradeço as orientações.
um abs!
ROGERIO, bom dia. tudo bem?
Poderia ajudar em uma questão relacionada? sobre tempo grafico diferente, estou carregado com uma media de TF H1 por exemplo na variavel, consigo plotar ela em um TF M3 aberto?
Pela sua descrição, seu problema parece ser totalmente diferente do apresentado na abertura do tópico... Talvez o conteúdo abaixo lhe ajude:Uso de indicadores técnicos - Gráficos, análise técnica e fundamental - Ajuda para o MetaTrader 5
Olá Pessoal, estou com o seguinte problema:
No backtest carrega os indicadores na tela normalmente (conforme abaixo), porém ao inserir o EA no gráfico e após habilitar o LiveTrading, não aparecem. Nem mesmo, na lista de indicadores.
Não aparece nenhuma mensagem de erro de falha de carregamento dos mesmos e ainda assim o EA opera normalmente.
Estou carregando alguns indicadores customizados e outros da biblioteca MT5, conforme abaixo:
Janela de BackTeste:
Carregam normalmente.
Já no live chart, mostra que carregaram, porém não estão aparecendo.
Algum palpite pessoal?