Olá traders! Sinal dos trades

Olá trades, estou tendo dificuldade de adicionar um sinal dos meus trades, já acontecerão isso com você?

Eu já tive a mesma conta como sinal, mas removi. Como voltei a operar com a plataforma meta trader 5, não consigo mais acompanhar o desempenho dos trades, pois esta dando como conta já existente na opção de sinais;


A conta especificada já está sendo usada como sinal
 

Já foi aqui?

 
Resolvido, obrigado! 

